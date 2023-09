Produktprämierung: 64 Produkte für „Goldenen Dirndltaler“ eingereicht

Alle zwei Jahre findet im Dirndltal die Sirup- und Marmeladenprämierung statt. Die besten Produkte werden beim Pielachtaler Dirndlkirtag am Sonntag, 24. September, ab 14 Uhr auf der Hauptbühne im Freizeitzentrum Kirchberg ausgezeichnet.

Für die Organisation zeichnet die „Dirndl-, Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft Pielachtal“ in Kooperation mit dem Regionalbüro verantwortlich. Obfrau Katharina Daxböck berichtet: „Heuer wurden 64 Produktproben zur Sirup- und Marmeladenprämierung eingereicht. Überwiegend waren es Dirndln, Dirndlmischfrüchte und andere Sorten.“

Bewertet wurden die Einreichungen im Zuge einer Blindverkostung von Experten wie Andreas Ennser und Mostbaron Hans Hiebl. Je nach erreichter Punkteanzahl gibt es Auszeichnungen mit dem NÖ Landessiegel sowie in Bronze, Silber und Gold. Topprodukte, welche den hohen Qualitätskriterien in vier Kategorien am besten entsprechen, haben die Chance zur Prämierung um den Goldenen Dirndltaler.

Die Übergabe der Urkunden und Auszeichnungen an die Produzenten erfolgt im Zuge des Dirndlkirtages. „Die Marke ‚Pielachtal – das Dirndltal‘ wird durch die regelmäßigen Prämierungen ‚Der Dirndltaler‘ nochmals aufgewertet. Unsere bäuerlichen Produzentinnen und Produzenten werden durch diese Prämierung besonders hervorgehoben,“ betont Regionsobmann Bürgermeister Kurt Wittmann.