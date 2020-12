Im Vorjahr konnte die Dirndlmanufaktur und Destillerie von Josef und Melanie Fuxsteiner über 80 Gästegruppen begrüßen. Heuer war es wegen der Corona-Pandemie ruhiger. Es gab dafür viele Einzel- und Familienbesuche und der Online-Handel boomte.

Zu Jahresbeginn war der Besuchskalender mit vielen Anfragen gefüllt, die Pandemie sorgte dann für zahlreiche Stornierungen. Trotzdem blickt Melanie Fuxsteiner positiv in die Zukunft: „Die meisten Gruppen, aus den unterschiedlichsten Staaten haben sofort umgebucht und wollen ganz sicher im Jahre 2021 zu uns kommen. Auch weil sie regionale Betriebe unterstützen möchten. Das ist eine große Wertschätzung und Ehre für unsere Dirndlmanufaktur.“ Die Familie Fuxsteiner betont dabei die gute Zusammenarbeit mit Mostviertel Tourismus. Vor zehn Jahren haben die Fuxsteiners bereits begonnen, einen Online-Shop aufzubauen. Das hat sich in diesem Corona-Jahr bewährt – gut um die Hälfte mehr Pakete als normal konnten sie verschicken. Auf der aktuellen Homepage www.fuxsteiner.at werden der Abhof-Laden und das Ausflugszieles im Dirndltal optimal beworben.

Was Josef Fuxsteiner besonders freut: „In diesem Jahr haben uns statt Gruppen viele Einzelpersonen, Ehepaare oder Familien besucht. Wir haben unsere Führungen angepasst. Es gab wertvolle Gespräche. Großartig ist, dass so viele Besucher aus der engeren Heimat dabei waren.“ Auch die Söhne arbeiten fleißig mit: Benjamin Fuxsteiner macht derzeit die Ausbildung zum Obstverarbeitungsmeister. Sein Bruder Samuel, Landwirtschafts- und Forstfacharbeiter, engagiert sich am elterlichen Bergbauernhof Eibenberg. Beim Genuss-Award 2020 wurden die Dirndlmarmelade sowie der Dirndl-Walnuss-Fruchtaufstrich der Fuxsteiners nach geheimer Testung mit dem ersten Platz und fünf Sternen ausgezeichnet. Sie konnten sich damit neben Produzenten wie Stauds und Darbo etablieren.