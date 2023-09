Dirndlernte-Wanderung am Dörfl auf der Eben

Ein Erlebnis im Pielachtal sind die Dirndlernte-Wanderungen. Am Sonntag, 10. September, lädt Naturvermittler Fritz Kollermann zum Wandern rund um den Eibenberg am Dörfl auf der Eben ein. Start ist um 14 Uhr beim Anwesen Kollermann in der Tradigistgegend 11. Die Zufahrt erfolgt aus dem Soistal.

Die Dirndlfrüchte fallen derzeit in ihrer Vollreife und tiefrot von den Dirndlsträuchern. Aus den am Boden aufgelegten Netzen werden sie geerntet. Bei der rund dreistündigen Wanderung mit Naturvermittler Fritz Kollermann bekommen die Gäste viele Informationen über die Region und die Kulturlandschaft — zum Dirndlstrauch und den Früchten sowie zu deren Verarbeitung und zur großen Produktauswahl. Danach besteht die Möglichkeit zum Kauf hofeigener Produkte. Auf Anfrage ist auch eine regionale Jause möglich. Mitzubringen sind die Wanderausrüstung, feste Schuhe und ausreichend zum Trinken. Im Pielachtal gibt es an die 70.000 Dirndlsträucher.

Empfohlen wird die Anreise mit der Mariazellerbahn. Anmeldung: Tel. 0676-7044262 oder tourismus@pielachtal.at

Weitere Dirndlernte-Wanderungen: