Ilse Schindlegger denkt gerne an ihre Kindheit in Rabenstein zurück. Sie wuchs bescheiden, aber glücklich auf.

In einem kleinen Haus am Berg: So idyllisch wie der Titel eines Romans lauten könnte, beginnt die Kindheit von Ilse Schindlegger.

Geboren 1958, wuchs sie in bescheidenen, aber nicht ärmlichen Verhältnissen mit ihren Eltern, Vater Alois Gugenberger, ein Tischler im Dienste der ÖBB, und Mutter Herta, eine Hausfrau, und ihrem zwei Jahre älteren Bruder Eduard Gugenberger auf.

Das Haus im Grünen mit eigenem Garten, vor allem aber der angrenzende Wald, bot den Geschwistern genug Raum zum Austoben. Mit Freunden streiften die beiden oft stundenlang im Forst umher. Da wurde auf Bäume geklettert oder im Bach geplantscht. „Der Wald war unser Spielplatz“, sagt sie.

Schürfwunden gehörten dazu. „Einmal bin ich ausgerutscht und auf einen Stein gekracht. Dr. Stolz senior nähte dann die Wunde“, weiß sie noch.

Da sie eben zumeist mit ihrem Bruder unterwegs war, hatte sie in erster Linie Buben als Freunde. Da gab es beim Baumhausbauen so manch Uneinigkeit über dessen Einrichtung. „Ich habe Vorhänge aufgehängt; die Buben rissen sie runter. Ich habe diese dann wieder mit Reißnägeln montiert“, schmunzelt sie. Fußballspielen machte ihr großen Spaß, auch wenn sie oft mit blauen Knie heimkam. Das störte sie aber nicht.

Dass sie getragenes Gewand anderer Kinder bekam, war normal. Es gab auch kein teures Spielzeug. „Unser Vater bastelte uns Spielzeug aus Holz“, weiß sie noch.

Bewegung in der freien Natur ist für Ilse Schindlegger bis heute wichtig, sei es beim Walken, E-Bike-Fahren oder Wandern. Schindlegger

In guter Erinnerung hat sie die evangelische Kirche. „Meine Mutter musste sich einer schweren Augenoperation unterziehen. Mein Vater war während des Spitalsaufenthalts mit uns alleine. Die Kirche hat uns sehr unterstützt“, erzählt sie. Dass sie damals aus den Spenden der Kirche eine Puppe erhielt, ist ihr bis heute unvergessen: „Das war eines meiner schönsten Geschenke.“

Bruder Eduard war immer der Ruhige, Ilse die Quirlige. Das merkte der Lehrer. So stellte der Pädagoge fest: „Die Schwester ist ja viel schlimmer als der Bruder.“ Noch heute sei das so, lächelt sie.

Während ihr Bruder als Historiker und Ethnologe sich der Wissenschaft und der Musik widmet, sieht sie sich mehr als die Bodenständige. Es ist aber nicht auszuschließen, dass auch sie einmal das Akkordeon zur Hand nimmt.

Musik war in der Familie wichtig, der Vater spielte Zither. Die Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs hatten ihn aber schwer traumatisiert. „Er sprach nie darüber, aber wir merkten es“, so Schindlegger. Die Mutter sei immer die Starke gewesen.

Sich für Schwächere einzusetzen, ist Schindlegger daher immer ein großes Anliegen gewesen; über Jahrzehnte im Beruf auf der NÖ Gebietskrankenkasse als Ombudsfrau. Auch heute im Ruhestand setzt sie sich beim Pensionistenverband und als SP-Vorsitzende für soziale Gerechtigkeit ein.