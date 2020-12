Ein Bauernhaus bei der hölzernen Kirche in Schwarzenbach: Dort ist Reinhold Mosauer aufgewachsen. Das Gebäude steht heute nicht mehr. Er hat aber noch viele Erinnerungen an seine Kindheit in der Nachkriegszeit.

Mosauer, Jahrgang 1946, kam in der Steiermark zur Welt. Seine Mutter Johanna stammte aus ärmlichen Verhältnissen, sein Großvater war Holzknecht. Der leibliche Vater von Mosauer ging eigene Wege, 1947 zog seine Mutter mit einem anderen Partner, der sein Ziehvater wurde, nach Schwarzenbach auf über 800 Meter Seehöhe. „Dort war man, so weit als möglich, Selbstversorger. Wir hatten Kühe, Schweine, Schafe und Ziegen“, erzählt er. Notwendige Lebensmittel, die in Schwarzenbach gekauft wurden, mussten mühsam auf den Berg getragen werden. Mosauer: „Bis Mitte der Fünziger-Jahre gab es noch Brotkarten, um Brot zu erstehen.“

Viele Fotos aus seiner Kindheit in Schwarzenbach gibt es nicht, aber Mosauer hat noch als Erinnerung dieses Foto vom elterlichen Bauernhof nahe der hölzernen Kirche. Das Gebäude stand bis in die 1990er-Jahre. Mosauer

In schmerzhafter Erinnerung hat er seinen Sturz vom Heuboden am elterlichen Hof im Alter von fünf Jahren. Es war der 5. Dezember, Mosauer wollte Futter für die Tiere holen. Dabei passierte das Unglück. „Der Oberschenkel war gebrochen“, sagt er. Mit einem Auto der Feuerwehr wurde er ins Spital nach St. Pölten gebracht, wo er verblieb. Alleine. Bis zum 16. Februar. Der Weg von Schwarzenbach ins Spital wäre in damaliger Zeit für seine hoch schwangere Mutter nicht möglich gewesen. Der Vater besuchte ihn zwei Mal. Angst und Heimweh hatte er nicht. „Die anderen Patienten haben auf mich geschaut“, schildert er. Im Gedächtnis sind ihm aber noch die Krankenschwestern mit ihren seltsamen Flügel-Hüten.

„Die anderen Patienten haben auf mich geschaut“

Der tägliche Weg zu Schule war für Mosauer und seine Schwester beschwerlich, vor allem der Winter 1952/53. Da lagen fast drei Meter Schnee, es hatte über minus 20 Grad. Bei jedem Wind und Wetter ging es drei Stunden ins Tal, auch mit den Schi. „Die Schischuhe wurden für ein paar Jahre gekauft. Meine waren mit Gummibändern befestigt. Ich stürzte und flog regelrecht aus den Schuhen, direkt in den Schnee“, so Mosauer. Mit eisigen, nassen Füßen fuhr er weiter. „Frau Unterhuber, meine Lehrerin, steckte meine Füße dann gleich nochmals in den Schnee. Sie wollte mich so vor gröberen Schäden bewahren. Das waren Schmerzen!“ Die Erfrierungen machen Mosauer noch heute Probleme.

Bei jedem Wind und Wetter ging es drei Stunden ins Tal

Weil er als Schüler nicht immer brav war, bekam er öfters von der Lehrerin mit dem Rohrstaberl einen Klaps auf die Finger oder auch auf den Kopf.

Mosauer erlernte schließlich in Mank den Beruf des Huf- und Wagenschmieds. Er übte diesen aber nicht aus, obwohl er in Schwarzenbach eine Schmiede hätte übernehmen können. „Die Arbeitspferde wurden weniger; der Breitensport mit dem Pferd war noch nicht so präsent wie heute“, begründet er dies. Bis zu seiner Pension war er in der Baubranche tätig. Sein großes Hobby hatte mehr PS: Er ist begeisterter Rallyesport-Zuseher. Heute ist er gerne mit seinem Cabrio unterwegs. Jetzt lebt er in Flinsdorf, Schwarzenbach bleibt aber seine Heimat.