Mit Willi Vorlaufer endet die NÖN-Serie „Dirndltaler Kindheit“. Der Rabensteiner ASBÖ-Obmann gab Einblicke in seine Kinder- und Jugendtage.

Im Mai 1965 kam Vorlaufer in Dorf-Au zur Welt, eine Hausgeburt. Vater Wilhelm war Maurer, Mutter Hildegard Näherin. Seine Kindertage waren nicht von Luxus geprägt, aber glücklich. „Ob im Wald oder beim Mühlbach; ich war fast nur draußen unterwegs, mit meinem Cousin, meiner zwei Jahre älteren Schwester Manuela oder Freunden“, erzählt er. Als Kinder hätten sie die Gegend „unsicher“ gemacht. Vorlaufer war schon immer nach Tieren verrückt, auch wenn er kein Haustier haben durfte. „Ich habe dann oft zum Leidwesen meiner Mutter Käfer, Spinnen und Schlangen heimgebracht; diese aber bald wieder frei gelassen“, schmunzelt er. Er war eben einfach ein „Naturbursch, der immer in den Stauden unterwegs war“, schildert der 55-Jährige.

Einmal hat er Cousin Karl-Heinz beim Indianerspielen an einen Baum angebunden, vier Stunden lang. „Zu Hause gesagt, hat er aber dann nichts“, weiß er noch. Zum Glück hatte der Cousin ihm den Streich nicht krumm genommen.

Die Volksschule besuchte Vorlaufer in Rabenstein, dorthin ging es zu Fuß; in die Hauptschule nach Grünau fuhr er mit dem Schulbus. „Damals hatte man noch Respekt vor den Lehrern“, meint er. Frech sein, durfte man nicht, denn sonst konnte es durchaus sein, dass man eine Ohrfeige erntete. Besonders eine Lehrerin hat er als sehr streng in Erinnerung, auch wenn er, wie er betont, „ein sehr braver Schüler war.“

Mit seinen Eltern ging er zum Greißler bei der Brücke einkaufen. Vorlaufer: „Dort bekam man alles, von Lebensmitteln bis zum Gewand.“ Den Geschmack vom klassischen Extrawurstsemmerl mit Gurkerl oder vom picksüßen Stollwerk-Plombenzieher, den man dort als Kind oft geschenkt bekam, hat er noch heute auf der Zunge.

Legendär im Gedächtnis sind ihm die Discoabende im einstigen Gasthaus Ortner, am Standort, wo heute das „Alte Brauhaus“ steht. „Da wurde schon getrunken und auch geraucht; Drogen gab es aber keine“, betont er. Leicht schockiert sei er gewesen, als er bei einer Lehrlingsexkursion als angehender Maschinenschlosser am Innsbrucker Bahnhof seinen ersten Junkie sah. Die Lehre vollendete Vorlaufer, wechselte aber bald in den Außendienst im Bereich „Arbeitssicherheit“. Zum ASBÖ kam er 1984 über den Zivildienst. Eine Waffe zu tragen, ist für ihn bis heute nicht vorstellbar. Der Rettungsdienst wurde von der Berufung zum Beruf. Seit 2018 ist er beim Samariterbund angestellt. Und wenn er nicht am Rettungsstützpunkt ist, dann findet man ihn mit seinem Berner-Sennen-mischling „Balou“ mitunter irgendwo in den Stauden.