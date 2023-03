Auszeichnung für die Kirchberger Stammtisch-Organisatoren

Gebührend gefeiert wurde das zehnte Jubiläum des „Dirndltaler Musikantenstammtischs“ im Dirndlhof. Die Überraschung war perfekt, als sich eine Delegation der Marktgemeinde Kirchberg mit Bürgermeister Franz Singer an der Spitze einstellte. Sie verliehen den Organisatoren Josef und Maria Rathkolb das „Silbernen Ehrenzeichen“ der Gemeinde.

Der Bürgermeister überreichte die Auszeichnung und meinte in seiner Laudatio: „Ihr habt euch hier besondere Verdienste erworben und die Verleihung des Ehrenzeichens in Silber redlich verdient.“ Seit zehn Jahren organisieren die beiden jeden ersten Dienstag im Monat den „Dirndltaler Musikantenstammtisch“ im Dirndlhof. In dieser Zeit haben mehr als 160 Musikerinnen und Musiker aufgespielt. Jedes Mal nehmen über 100 Besucherinnen und Besucher aus dem Pielachtal und weit darüber hinaus an der Veranstaltung mit Musik, Gesang und Tanz teil.

Josef und Maria Rathkolb dankten für die Auszeichnung und betonten: „Diese Veranstaltung ist so erfolgreich, weil wir von vielen Hobbymusikern so großartig unterstützt werden und viele treue Gäste immer wieder den Musikanten-Stammtisch besuchen.“ Die beiden lobten außerdem die tolle Unterstützung und perfekte Bewirtung durch die Dirndlhof-Gastwirtin Sylvia Enne und ihr Team. Sie hat normalerweise dienstags Ruhetag und sperrt extra für den Stammtisch auf.

Natürlich wurde beim Jubiläums-Stammtisch lange gefeiert. Es gab sogar einen Jubiläumswein mit einem Bild der Organisatoren. Unter dem Motto „Kommt vorbei und schaut herein, lasst uns musizieren, tanzen und fröhlich sein“ findet der nächste Musikanten-Stammtisch am Dienstag, 4. April, um 15 Uhr im Dirndlhof statt.

