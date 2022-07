Freizeitanlage in Weinburg wird erweitert

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Rund um das Kletterzentrum haben sich in den letzten Jahren am Freizeitgelände in Weinburg auf über 50.000 Quadratmetern eine Reihe von familienfreundlichen Aktivitätsmöglichkeiten etabliert. Motorikparks, Bewegungspark und Spielplatz, Radverkehrserziehungsplatz, Beachvolleyball sowie der Kräuterschaugarten werden bereits von Jung und Alt genutzt.

„Doch das Angebot soll noch besser werden“, sagt geschäftsführender Gemeinderat David Lilek. Dafür setzen sich Dorferneuerung und Gemeinde ein. So holten sie bereits zum zweiten Mal Ideen von Bürgerinnen und Bürgern ein. Treffpunkt dafür war beim Pavillon auf der Freizeitanlage.

„Viele Weinburger nutzten diese Möglichkeit und diskutierten Themen wie Relaxplätze, Beschattungsmöglichkeiten und die attraktive Einbindung der Pielach in das Freizeitgelände“, informiert Lilek. Die Ergebnisse werden in einem weiteren Workshop am Ende des Sommers gebündelt, konkretisiert und weiterentwickelt. Die Umsetzung soll 2023 stattfinden.

Weinburg ist bereits seit 2013 familienfreundliche Gemeinde und re-zertifiziert. Der „Gmoa Bus“ als Kindertransport für Schule/Kindergarten, die barrierefreie Eltern-Mutterberatung, viele Sitzgelegenheiten entlang der Radwege, Kinderturnen bis zum Volksschulalter, Kletterkurse für Schüler, die Ferienbetreuung und Sonnensegel beim Sandspielplatz sind nur einige nennenswerte Initiativen davon.

