Satire-Rock am Feuerwehrfest in Tradigist

„Das wird wieder richtig geil“, freut sich General Geri, Sänger und Mastermind der Satire-Rockband „Rammelhof“ auf das diesjährige Feuerwehrfest in Tradigist. Sein erster Auftritt vor drei Jahren in der kleinen Ortschaft ist ihm noch gut in Erinnerung: „Die Pielachtaler wissen, wie man feiert.“

Daran wird man heuer anschließen: Er und seine Bandkollegen werden am Freitag, 22. April, ab 22 Uhr bei freiem Eintritt das Discozelt so richtig zum Beben bringen. Mit dabei ist ihre neue Sängerin „Lucifa“, die in Tradigist zum ersten Mal mit der Truppe auf der Bühne steht. Im Gepäck haben sie nicht nur Neues, wie „Schönheitswahn“ oder „Wladimir II“, sondern auch Nummern wie „Diskont“ oder „SUV“.

Für Feststimmung – bei kühlen Getränken und Gegrilltem – ist am Freitag, bereits ab 19 Uhr gesorgt. Im Disco-Zelt stimmt das Tom Gomez Duo bereits ab 21 Uhr auf das „Rammelhof“-Konzert ein.

Am Samstag geht es um 14 Uhr mit der Feuerlöscher-Überprüfung und kühlen Getränken los. Ab 21 Uhr spielen die Schöpfl-Buam. Am Sonntag startet der Frühschoppen um 9.30 Uhr. Wutzl Poid und Musikanten sorgen für Unterhaltung. Freitag und Samstag ist natürlich wieder Discobetrieb, geöffnet haben ebenso die Kölla Rock Bar, die Seidl- und Weinbar sowie die Kaffeestube. Der Reinerlös des Festes dient zur Finanzierung der neuen Tragkraftspritze sowie von Einsatzbekleidung.

