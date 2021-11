Kirchberg an der Pielach mit Social-Media unter den Landesbesten

Das Land und die Kultur.Region.Niederösterreich suchten beim Bewerb „KOMM:KOMM“ jene Kommunen, die am besten kommunizieren. Insgesamt 190 Gemeinden reichten ein und wurden in fünf Kategorien von einer Fachjury, in der etwa auch NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger saß, bewertet.

Zu den besten Gemeinden in Niederösterreich in der Kategorie „Social Media“ zählt die Marktgemeinde Kirchberg: Sie wurde mit Platz 3 ausgezeichnet (hinter Sollenau und Zwentendorf).

Von der Jury bewertet wurden, die Auftritte der teilnehmenden Kommunen auf Instagram und Facebook. Kriterien waren unter anderem, wie häufig gepostet wird, wie viele Likes die Beiträge bekommen und wie variantenreich in den Postings mit Fotos, Videos und Informationsbeiträgen gearbeitet wird.

Bürgermeister Franz Singer zeigt sich begeistert über den Preis: „Wir freuen uns natürlich riesig. Die Auszeichnung ist der beste Beweis für die intensive Öffentlichkeitsarbeit unserer Gemeinde im Bereich der Sozialen Medien, die in den letzten eineinhalb Jahren vor allem von unserem Mitarbeiter Bernhard Zöchbauer forciert worden ist.“ Außerdem verwies Singer darauf, dass Kirchberg auch in der Kategorie „Gemeindezeitung“ gut abgeschnitten habe. Unterstützt wird Zöchbauer bei seinen Social-Media-Aktivitäten von Alexandra Wieseneder.

Bei der Preisübergabe in St. Pölten betonten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Kultur.Region-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, dass mit dieser Initiative die Kommunale Kommunikation forciert und gefördert werden soll.