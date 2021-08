Nach zehn erfolgreichen Jahren an der Spitze der „Dirndl-, Edelbrand- und Dörrobstgemeinschaft Pielachtal“ legte Obfrau Elfriede König ihre Funktion zurück. Katharina Daxböck aus Kirchberg wurde einstimmig zu ihrer Nachfolgerin gewählt.

Auch Hackner und Gonaus zur Ehrenmitgliedern ernannt

Bei der Sitzung wies die scheidende Obfrau Elfi König auf die vielen Veranstaltungen hin, bei denen die „Die Dirndltaler“ mit derzeit 37 Mitgliedsbetrieben mit einem Stand vertreten waren; ob bei Dirndlkirtagen, Veranstaltungen im Tal, Festivitäten in St. Pölten, bei Verkostungen in der Mariazellerbahn und sogar in Ludwigshafen am Rhein.

Sie betonte: „Sehr zur Steigerung der Produktqualität beigetragen haben unsere internen Bewertungen, die Edelbrand- und Likörprämierungen sowie die Sirup- und Marmeladenverkostungen“. Mit bewegten Worten dankte Elfi König ihrem Vorstandsteam und allen, die sie in den letzten Jahren so großartig unterstützt haben.

Zu ihrer Nachfolgerin wurde die Bäuerin Katharina Daxböck vom Lehenhof in Kirchberg gewählt. Sie dankte für das große Vertrauen und gab gleich einige Termine bekannt. Zur neuen Obfrau-Stellvertreterin wurde Veronika Harm gekürt. Sie ist auch Obfrau des Tourismusverbandes Pielachtal. Leo Suppan bleibt weiterhin der zweite Obfrau-Stellvertreter. Bürgermeister Kurt Wittmann betonte als Obmann der Kleinregion Pielachtal: „Gäbe es die Edelbrandgemeinschaft nicht, müsste man sie erfinden.“ Er dankte Elfi König für ihr Wirken und wünschte dem neuen Team viel Erfolg.

Zum Dank wurde Elfriede König zur Ehrenobfrau ernannt, sie erhielt ein Fotobuch. Für die jahrelange Unterstützung „Der Dirndltaler“ erhielten auch Gerhard Hackner und Anton Gonaus die Ehrenmitgliedschaft. Gonaus betonte: „Seit der Gründung im Jahre 1996 hat die Edelbrandgemeinschaft Pielachtal wesentlich zur Qualitätssteigerung und zur Verbreitung der Dirndlprodukte weit über die Talgrenzen hinaus beigetragen.“