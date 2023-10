Neue LED-Leuchten für Flutlichtanlage am Sportplatz Kirchberg

Die Flutlichtanlage am Sport- und Trainingsplatz im Freizeitzentrum Kirchberg musste erneuert werden. Die teilweise bis zu vierzig Jahre alten Lampen wurden durch neue LED-Leuchten ersetzt. Dadurch gibt es eine effiziente Beleuchtung und die Energiekosten werden drastisch gesenkt.

Geliefert wurden die LEDs von der Firma „Store and More“ in Wien, welche professionelle Lichtkonzepte mit Schwerpunkt LED umsetzt. Die Montage der Leuchten auf den 20 Meter hohen Masten am Hauptfeld und den 14 Meter hohen Masten am Trainingsplatz erfolgte durch die heimische Firma „Elektro Sunk“ mit Firmenchef Emanuel Fahrngruber voran.

Sportclub-Obmann Manfred Fink berichtet: „Der Umbau wurde dank gutem Wetter innerhalb von vier Tagen Wetter umgesetzt. Durch die neue LED-Beleuchtung erwartet sich der Verein eine wesentliche Stromersparnis durch die Senkung des Energieverbrauches um sechzig bis siebzig Prozent“. Die Kosten für die neue LED-Beleuchtung in der Höhe von 75.000 Euro werden vom Sportclub Kirchberg, der Gemeinde sowie durch Förderungen vom Sportland Niederösterreich, dem NÖ Fußballverband und dem Klimaschutzministerium aufgebracht.

Der Tausch der alten Lampen war unbedingt erforderlich geworden, betont SCK-Obmann Manfred Fink: „Manche Scheinwerfer waren über vierzig Jahre alt. Für kaputte Lampen gab es keine Ersatzteile mehr, weil diese Leuchtmittel heute nicht mehr erzeugt werden“. Das Fußballfeld und der Trainingsplatz werden von der Kampfmannschaft, dem U-23 Team und den vier Jugendmannschaften des SC Kirchberg benützt. Auch die Volks- und Mittelschule sowie die Polytechnische Schule schätzen den Sportplatz für Ballspiele und Leichtathletik (Laufbahn und Sprunggrube).