Gemeinde und Mittelschule Frankenfels sagen „Danke“

Rund 20 Personen - die meisten davon Seniorinnen und Senioren - unterstützen während des gesamten Schuljahres die Kinder der Mittelschule Frankenfels. Einige davon sind als Schülerlotsen aktiv. Auch bei Wind und Wetter stehen sie am Zebrastreifen und und sorgen dafür, dass die Kinder sicher in die Schule kommen. Andere wiederum kommen als Lesepatinnen und Lesepaten in die Schule, um mit den Kindern zu lesen und die deutsche Sprache zu üben. Alle jedoch üben diese Tätigkeiten ehrenamtlich aus.

Für ihren großen Einsatz bedankten sich Bürgermeister Herbert Winter und Schulleiterin Renate Aigelsreiter bei den Helferinnen und Helfern. Als Dank gab es für die Freiwilligen ein Frühstück.