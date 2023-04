Die Künstlerin Katharina Kölbl erstellte ein neues Logo für den Imkerverein Kirchberg/Loich – in ehrenamtlicher Arbeit. Sie ist Lehrerin für bildnerische Erziehung am Gymnasium in Lilienfeld und als Biologin tätig. Gleichzeitig ist sie Obfrau des Künstlerverbands „Kunstprisma Lilienfeld“.

Der Kontakt mit den Imkerinnen und Imkern kam über ihre Lehrerkollegin Karin Ramel aus Kirchberg zustande. Deren Gatte Franz ist beim Imkerverein aktiv. Seine Idee war es, eine Hand und eine Biene zu integrieren, um die Beziehung und Kommunikation mit den Bienen zum Ausdruck zu bringen. Das fertige Logo enthält nun zusätzlich einige Honigtropfen.

„Mich hat diese Aufgabe total angesprochen. Ich bin überglücklich, dass das neue Logo dem Verein so gut gefällt“, erzählt Kölbl. Das Logo wird künftig auf allen Ausfertigungen des Imkervereins zu sehen sein.

Foto: Imkerverein KirchbergLoich

