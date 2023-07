Kirchbergerin Corina Winkler: „Ich will Menschen unterstützen“

Helfen kann man immer – so lautet das Motto von Corina Winkler. Rund 25 Umzugskartons an Sach- und Kleiderspenden sammelt sie das Jahr über. Via der Facebook-Gruppe „Gemeinsam sind wir stark“ verteilt sie die Spenden anschließend an bedürftige Menschen. Vor allem die Nachfrage nach Damenbekleidung steige stetig. Auch die Bereitschaft zu spenden nehme zu.

Seit sieben Jahren supportet die Kirchbergerin mit ihrer Methode Mitmenschen so gut sie kann. Die 29-Jährige ruft einmal im Jahr zur Spende via Social Media auf und holt die bereitgestellten Dinge von Privatpersonen aus dem Tal ab. Überwältigt sei sie immer wieder aufs Neue von der Menge an gut erhaltenen Sachspenden der Pielachtalerinnen und Pielachtaler.

„Ich sortiere die Dinge, mache Fotos, stelle sie online und wickle ab, wer welches Teil bekommt“, informiert Winkler über die zeitintensive Arbeit. Augenmerk lege sie bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit vor allem auch auf die gerechte Verteilung der Spenden. Hauptsächlich Frauenbekleidung sowie Kinderspielzeug und -gewand werden zurzeit benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr steige die Nachfrage immens. „Ich denke das liegt auch an den allgemeinen Teuerungen. Es wird gespart so gut es geht und die Menschen sind dankbar für jegliche Hilfe. Sei es in Form von einer neuen Winterjacke oder Sommerschuhe“, beschreibt die gelernte Köchin ihre Erfahrung.

Doch warum engagiert sich die 29-Jährige eigentlich für ihre Mitmenschen? „Ich liebe es, Menschen zu helfen. Ich will einfach eine Unterstützung sein, wenn es jemandem gerade nicht so gut geht“, erzählt sie von ihrer Mission.