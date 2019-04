„Mit neun Jahren sah ich ein Bild von Erzherzog Johann, das hat mich in den Bann gezogen“, erinnert sich Hugo Neubauer. Von da an war für den Ober-Grafendorfer klar, dass er an der Montanuni Leoben, die von dem Habsburger gegründet wurde, studieren möchte. Viele Jahre nach dieser Entscheidung hält der 75-Jährige nun das Goldene Diplom der Montanuni in Händen.

„Ich bin 50 Jahre nach meinem Abschluss im Studium des Eisenhüttenwesens ausgezeichnet worden“, freut sich der Ober-Grafendorfer. Von seiner Alma Mater ist er auch heute noch überzeugt: „Sie ist die Grundlage meines Wissens. Am Petrolium-Sektor zählt sie sogar zu den Besten der Welt.“