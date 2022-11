Weinburger wurden vor den Vorhang gebeten

Bürgerinnen und Bürger, die im Vorjahr besondere Leistungen erbracht haben, wurden in Weinburg vor den Vorhang gebeten. Egal ob Schul- oder Lehrabschluss, Promotion oder herausragende Ergebnisse im Sport sowie der Musik – an diesem Abend erhielt jeder die gebührende Anerkennung. Außerdem wurden Zuzügler willkommen geheißen und frischgebackene Jungbürger geehrt.

Der Sozialpreis ging an den Elternverein Weinburg. Dieser rief heuer die Ferienspiele ins Leben und organisierte in Kooperation mit der Gemeinde 25 Veranstaltungen. Auf diese Weise, so argumentierte die Gemeinde, bereitete er über 500 Kindern einen „unvergesslichen Sommer“.

Unter den Geehrten war auch der Weinburger Kletternachwuchs. Die Sportklettergruppe nahm unter der Leitung ihrer Trainer Barbara Rieder und Stefano Canavino erfolgreich an den Landesmeisterschaften teil.

Zu seiner Überraschung wurde auch Bürgermeister Peter Kalteis für seine 20-jährige Amtszeit geehrt. „Projekte, wie der neu gestaltete Kirchenplatz oder das Kletter-Therapiezentrum, spiegeln ein modernes Ortsbild wieder und tragen klar seine Handschrift“, würdigt Vizebürgermeister Michael Strasser sein Wirken.

Die musikalische Umrahmung der Feier übernahm der „DeSchaDu-Chor“.

