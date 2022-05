FSJ im Pielachtal: „Man unterstützt und lernt fürs Leben“

Werbung

Nach der Matura oder der abgeschlossenen Ausbildung wissen viele Jugendliche noch nicht, wie es für sie beruflich weitergehen soll. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist dann oft die richtige Entscheidung: ob als Berufsorientierung, Persönlichkeitsentwicklung, Überbrückung eines Wartejahres, Praxisjahr zwischen Matura und Studium oder als Zivildienstersatz.

Jung und sozial sehr engagiert

Dieses Jahr sorgt bei vielen nicht nur für eine unvergessliche Zeit, sondern auch für eine wichtige Zeile im Lebenslauf und erweitert obendrein den Horizont. Das Jugendprojekt ist für Personen zwischen 18 und 21 Jahren geeignet.

Auch im Tal gibt es einige engagierte junge Menschen. Zwei davon sind Bastian Tiefenbacher und Lea Krennmüller.

Bastian hat sich für sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Rotkreuz-Stelle in Kirchberg entschieden. Lea absolviert ihr Jahr bei der Caritas Werkstatt in Ober-Grafendorf. Die NÖN hat bei den beiden nachgefragt, wie ihre Intensionen hinter dieser Entscheidung aussahen und welche Herausforderungen sie Tag für Tag meistern.

„Ich kenne viele Leute in Kirchberg. Bei Krankentransporten oder auch bei Unfällen ist schnell das Eis gebrochen.“ Bastian Tiefenbacher

Durch seine ältere Schwester hat Bastian von dem FSJ erfahren. „Sie hat damals ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Ich war von ihren Erzählungen begeistert und wollte das auch machen“, erzählt der 19-Jährige.

Zusätzlich zum vorgeschriebenen Verdienst der FSJ-Organisation unterstützt die Gemeinde Kirchberg seit einigen Jahren Jugendliche, die ihr FSJ bei der Rotkreuz-Stelle Kirchberg einlegen wollen. Der Grund dahinter: Zivildiener für die Rettungsstelle zu bekommen, sei äußerst schwierig. Durch das zusätzliche Taschengeld von 250 Euro könne man junge Menschen motivieren.

Seit September letzten Jahres arbeitet Bastian von Montag bis Mittwoch bei der Rettungsstelle in Kirchberg. Sein Arbeitsalltag ist abwechslungsreich und herausfordernd zugleich: „Um sechs Uhr morgens ist Dienstbeginn. Dann melde ich mich bei der Dienststelle an und befülle den Rettungswagen mit dem nötigen Material. Das gesamte Rettungsteam informiert sich anschließend, wann welche Transporte anstehen und macht sich für künftige Einsätze bereit“, weiß Bastian.

Bastian Tiefenbacher versieht sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Rotkreuz-Stelle in Kirchberg. Foto: privat

Nach seiner abgeschlossenen Lehre als Elektriker war für ihn klar, dass ein FSJ genau das Richtige ist. Wehrdienst kam nämlich für den Jugendlichen nicht in Frage. Im Vergleich zum Zivildienst sei für Bastian die Zeiteinteilung beim FSJ auch um einiges flexibler.

„Außerdem kenne ich viele Leute in Kirchberg. Bei Krankentransporten oder auch bei Unfällen ist schnell das Eis gebrochen. So kommt man mit den Patienten gleich ins Gespräch und kann sie ablenken und besser beruhigen“, erzählt der gelernte Elektriker. Bei Unfällen gefasst zu bleiben, empfindet er als besonders herausfordernd. Umso wichtiger sei, so gut es geht, Ruhe zu bewahren, um während des gesamten Einsatzes den Fokus zu behalten.

Menschen helfen zu können, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und dabei große Dankbarkeit zu spüren, diese Fakten bestätigen seine Entscheidung jeden Tag aufs Neue. „Es ist wirklich schön, dass ich mit dieser Arbeit etwas bewirken kann“, schwärmt der Freiwillige.

Neben der Ausbildung als Rettungssanitäter, die er am Beginn des FSJ abgeschlossen hat, findet er die Tätigkeit als Freiwilliger auch für seine Weiterentwicklung förderlich. „Durch den täglichen Kontakt mit Leuten bekommt man bessere Menschenkenntnis, ein besseres Gespür und Feingefühl“, erzählt der Kirchberger.

Zusätzlich hat er Einblick, wie es um Österreichs Gesundheitssystem steht. „Ich sehe vor allem in Pflegeheimen, welche wichtige und schwere Arbeit Pfleger und Pflegerinnen leisten und wie unterbesetzt diese Stellen meist sind“, betont er.

Noch bis Juni wird er die Rettungsstelle tatkräftig unterstützen, danach möchte er als Informationstechniker im IT-Bereich arbeiten.

„Ich durfte bisher großartige Menschen kennenlernen, sowohl Klienten als auch Teammitglieder.“ Lea Krennmüller über ihre Tätigkeit bei der Caritas Werkstätte in Ober-Grafendorf

Um einen Einblick ins Berufsleben zu bekommen, hat sich Lea Krennmüller bei der Caritas Werkstätte in Ober-Grafendorf beworben. Der Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste hat ihr mögliche Standorte in Niederösterreich vorgeschlagen, „ich hab mich dann für Ober-Grafendorf entschieden“. Denn: „Nach der Matura will ich vorerst Erfahrungen im sozialen Bereich sammeln. Ich wollte mir sicher sein, ob ich später auch wirklich ‚Soziale Arbeit‘ studieren möchte, um anschließend tagtäglich mit Menschen zu arbeiten“, erzählt die 19-Jährige von ihrer Entscheidung, ein FSJ einzulegen.

Von einer Freundin habe sie von dieser Möglichkeit erfahren und sie gleich genutzt. Seit Oktober arbeitet sie nun 34 Stunden pro Woche bei der Werkstätte. Auch ihr Arbeitsalltag sei sehr abwechslungsreich und fordernd. „Ich bin sehr dankbar, diese Tätigkeit ausüben zu dürfen, denn ich hatte davor nie viel Kontakt mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Einschränkungen“, erzählt die Herzogenburgerin.

In der Früh holt sie die Klienten vom Bus ab, hilft ihnen beim Schuhe umziehen und kocht Kaffee für alle. Danach wird gemeinsam gearbeitet: „Wir formen zum Beispiel Dinge aus Ton oder basteln Karten aus Papier. Mittags gebe ich dann das Essen aus. Im Anschluss helfe ich den Klienten bei der Küchenarbeit“, so die Freiwillige.

In den letzten Monaten konnte sie schon viele neue Erfahrungen sammeln. „Ich durfte bisher großartige Menschen kennenlernen, sowohl Klienten als auch Teammitglieder“, schmunzelt sie. Außerdem hat sie auch gelernt, wie man sich mit Händen verständigen kann. „Man verliert auch die ‚Berührungsangst‘ zu Körperflüssigkeiten, denn man sieht schnell mal Blut, Urin oder Stuhl“, erzählt die Herzogenburgerin.

Für ihren weiteren Lebensweg wird die Jugendliche reichlich Erkenntnis mitnehmen: „Ich weiß jetzt, wie man in bestimmten Situationen agiert und wie mit schwierigen Persönlichkeiten umzugehen ist“, betont sie. Für Lea ist jetzt schon klar, dass sie – nach dem Abschluss ihres FSJ – ‚Soziale Arbeit‘ studieren will.

