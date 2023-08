Kirchberger Gasthaus Kalteis: Montag-Öffnungstage waren erfolgreich

Unter dem Motto „Ein Sommer wie früher“ hatte das Gasthaus Kalteis in Kirchberg von Pfingsten an bis zur vorletzten Augustwoche zusätzlich wieder an jedem Montag geöffnet. Chef Hubert Kalteis war an diesen Tagen nicht als Koch, sondern gemeinsam mit Gattin Sonja im Service tätig. Es gab Retrogetränke und in der Küche wurden von Sebastian Fröstl alte, kulinarische Klassiker zubereitet.

Hubert Kalteis berichtet: „Die Montage wurde von Urlaubern und Ausflugsgästen und am Abend dann von den Kirchbergern sehr gut angenommen. Beliebt sind die lauen Sommerabende im Gastgarten“. Mit Raphael Friedel konnte man sogar einen Gast begrüßen, der es an jedem Montag in das Gasthaus Kalteis geschafft hatte. Zum Dank dafür bekam er ein Firmen-T-Shirt und ein und durfte ein „Kalteis im Glas“ genießen.

Ab sofort sind die Öffnungszeiten wieder von Donnerstag bis Sonntag festgelegt.