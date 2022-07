Frisches Gemüse das ganze Jahr aus Gasten

Werbung

Vorbei an riesigen Zucchinifeldern, wo gerade fleißig geerntet wird, führt der Weg zum Hof der Familie Lechner aus Gasten. Dabei lässt sich die neue Attraktion des Hofes bereits von der Ferne aus entdecken. Begleitet vom strahlenden Sonnenschein und dem ebenso strahlend blauen Himmel, präsentiert Bio-Gemüseproduzent Andreas Lechner sein neuestes Werk.

Das Ziel liegt oberhalb seines Hofes und der Weg dorthin führt durch eine Insektenwiese, begleitet von Bienenbrummen und einem Mähgeräusch. Angekommen am neuesten Bauwerk des Gemüselandwirtes, sieht man schon rote und grüne Paradeiserfrüchte. „Das ist mein neues Gewächshaus“, erzählt Andreas Lechner stolz und gemeinsam betreten wir das 500 Quadratmeter große Thermohaus.

Eine trockene Hitze nimmt einem fast den Atem. Strahlend rote Tomaten in Groß und Klein, in rot, gelb und orange lassen einem die trockene Luft vergessen. Die meterhohen Tomatenpflanzen lassen einen nicht aus dem Staunen kommen. „Wir haben hier klassische Salatparadeiser und Cocktailparadeiser angepflanzt“, erzählt Lechner. Der erste Biss in eine kleine orangene Frucht lässt die Geschmacksknospen explodieren.

Gewächshaus gegen Wetterextreme

Inzwischen treffen beim neuen Gewächshaus, das aus einer Stahlkonstruktion mit doppelter Folie besteht, Frau Marina und die Kinder Elias und Nicole ein. Erntehelfer Ernst Blühberger kommt auf einen Sprung ebenfalls vorbei. Mitarbeitermangel gibt es am Bio-Hof nicht. Neben den Tomaten finden sich auch Feld- und Schlangengurken, sowie Paprika im neuen Gewächshaus, das im Dezember errichtet wurde und seit April bepflanzt wird.

Je nach Ertrag und Saison können bis zu 15 Gemüsesorten erworben werden. Beliefert werden hauptsächlich kleine Regionalläden in der Umgebung. Neben dem Hauptgeschäft „Zucchini“ setzt sich Andreas Lechner mit seinen Paradeisern hervor. „Der Unterschied ist, dass wir unsere Pflanzen in die Erde setzen. Das ergibt den köstlichen Tomatengeschmack“, verrät der Bio-Landwirt.

Familie Lechner zeigte eine Auswahl ihrer Gemüseproduktion. Die Paradeiser bestechen durch ihren intensiven Geschmack, die Zuckermelone durch ihr süßes-tropisches Aroma. Foto: Foto Burmetler

Sorgen bereiten dem Gemüseproduzenten die Wetterextreme und der Klimawandel. Dazu sagt er: „Da wir auf einem leichten Hang liegen, beeinflussen die Starkregenereignisse den Ernteertrag besonders.“ Um der Witterung Herr zu werden, Unwetter und Frost auszuweichen, wetterunabhängiger arbeiten zu können, und Verluste zu vermeiden, entschied man sich für das Gewächshaus.

„Arbeit gibt es bei uns das ganze Jahr. Dank Wintergemüse wie rote Rüben, Sellerie und Zwiebeln im Kühllager, können wir Ware das ganze Jahr über anbieten“, erzählt Andreas Lechner stolz, während er eine Auswahl saisonaler Produkte präsentiert. Während des Besuches am Bio-Hof sind die Zucchini-Pflücker auf das andere Feld gewechselt und ernten weiter die saisonalen Früchte aus dem Pielachtal.

