Zimmerbrand in Ober-Grafendorf ging glimpflich aus .

Rettung, Polizei und Feuerwehr rückten an, weil sich angeblich noch zwei Kinder in Gebäude befanden. Beim Eintreffen wurde zum Glück schnell klar: Nur ein Bett brannte, in dem Haus hielten sich keine Personen auf.