Weinburger Gmoa-Bus fährt weiter

Ob zum Frisör, zur Schule oder zur Apotheke – seit 2018 ist der Gmoa-Bus in Weinburg unterwegs. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Vizebürgermeister Michael Strasser (SPÖ) bekannt, dass das Projekt trotz Ende der Projektphase fortgeführt wird. Insgesamt gab es bisher rund 54.300 Euro an Fördermitteln. „Somit haben wir den Bus, den wir finanziert haben, wieder herinnen“, freute sich Strasser. Die Gemeinde zahlte rund 47.000 Euro für die Anschaffung des Allrad-Busses mit neun Sitzen.

9.250 Elterntaxi-Fahrten weniger

Besonders beliebt ist der Gmoa-Bus für den Transport zum Kindergarten oder zur Schule. „Da sind wir in diesem Schuljahr an der Kapazitätsgrenze“, berichtet Strasser der NÖN. Derzeit sind 25 Kinder angemeldet, der Transport kostet 19,90 Euro pro Schuljahr. „So entfallen Elterntaxi-Fahrten, was einerseits den Organisationsaufwand für die Familien verringert, zusätzlich aber auch eine Verkehrsentlastung um circa 9.250 Fahrten pro Schuljahr bedeutet“, erklärt der Vize.

Darüber hinaus wurde der Gmoa-Bus im letzten Jahr für 252 Einzelfahrten genutzt. Er schließt für Pendlerinnen und Pendler die Lücke zwischen Zug und Haustür und bringt Ältere oder Menschen ohne Auto etwa zum Arzt oder mittags zum Wirt. Somit sei der Gmoa-Bus nicht nur eine große Entlastung für die Umwelt, sondern auch ein wichtiges Sozialprojekt für verschiedene Bevölkerungsgruppen, so Strasser. Aktuell kostet eine Einzelfahrt zwei Euro, eine Monatskarte kommt auf 30 Euro. Auch Vereine können sich den Bus ausleihen.

Unterstützung von der ÖVP

Rückhalt für das Projekt kommt aus der Opposition: „Der Gmoa-Bus wird weitergeführt, weil er sich bewährt hat. Das System funktioniert gut“, erklärt ÖVP-Obfrau Bettina Leputsch-Figl. Zuvor habe sich die ÖVP jahrelang für einen Schulbus eingesetzt.

In Zukunft wird der Betrieb aus Fördermitteln über die Schülerfreifahrt, den Einnahmen und aus Mitteln der Gemeinde finanziert. Sie schießt rund 10.000 Euro pro Jahr zu.

