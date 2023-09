Postenbesetzung sorgte für Diskussion im Hofstettener Gemeinderat

Zum wiederholten Male äußerte die SPÖ Hofstetten-Grünau Kritik an einer geplanten Postenbesetzung in der Gemeinde. Der Beschluss zur Abänderung des Dienstpostenplanes stand auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatsitzung.

Kritik äußerte Gemeinderat Herbert Hollaus sen. (SPÖ) weniger an der Wahl der Person selbst, sondern an der Einstufung. „Ich will nicht sagen, dass es sich dabei um eine 'Günstlings-G'schicht' handelt“, betont Hollaus zwar, jedoch sei die Entlohnungsgruppe für jemanden mit den Qualifikationen und der Arbeitserfahrung der Kandidatin bzw. des Kandidaten zu großzügig angesetzt. Außerdem seien der Person Vordienstzeiten mehrfach angerechnet worden; in einem Jahr aufgrund einer gleichzeitigen Mehrfachbeschäftigung 14 Monate. Weiters seien laut Hollaus Teile der Vordienstzeiten für die Tätigkeit bei der Gemeinde nicht relevant und hätten seiner Ansicht nach nicht angerechnet werden sollen. Auch eine Vollzeitbeschäftigung sei laut Hollaus für den Posten nicht von Nöten.

Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP) konterte, dass die Qualifikationen und Arbeitserfahrung der Kandidatin bzw. des Kandidaten sehr wohl angemessen seien und dementierte eine mögliche „Günstlingswirtschaft“ scharf. Die Vollzeitbeschäftigung erklärte Rasch damit, dass die neue Kraft auch Aufgaben einer bediensteten Person übernehmen wird, die bald in Altersteilzeit geht. Weiters findet Rasch die Entlohnung auch aufgrund des aktuell in vielen Branchen vorherrschenden Personalmangels gerechtfertigt. „Gute Leute zu bekommen, wird immer schwieriger“, so der Ortschef.

Die Abänderung des Dienstpostenplanes, inklusive des umstrittenen Postens, wurde mehrheitlich angenommen, die SPÖ stimmte dagegen.