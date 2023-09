Gebürtige Kirchbergerin für DesignEuropa Award nominiert

Manchmal entstehen die besten Dinge im Leben rein zufällig. Petra Wieser wollte vor ein paar Jahren einen Filterkaffee-Aufsatz für einen Freund entwickeln - für dessen Ikea-Kanne. Ihr Designstück postete sie auf Instagram, und dort wurde Felix Teiretzbacher darauf aufmerksam. Der St. Pöltner röstet nahe des Alpenbahnhofs in der Landeshauptstadt seinen „Kaffeelix“, früher „Felix Kaffee“. Gemeinsam tüftelten sie an einem Konzept, welches den Kaffeegenuss auf eine ganz andere Ebene bringen sollte.

Denn mit den handgemachten Porzellan-Kannen möchte Wieser dazu anregen, bewusst im Moment zu leben und diesen zu genießen. „Kaffee ist ein Luxusgut. Das sollte nicht inflationär auf Knopfdruck verfügbar sein“, erklärt die gebürtige Kirchbergerin. Achtsamkeit stand schon zuvor immer im Mittelpunkt ihrer Arbeiten. Ihr Studio nannte sie deswegen auch „Mindful Design and Craft“ - also „achtsames Design und Handwerk“. In den Porzellan-Filteraufsatz kommt ein Papierfilter, da hinein der, bestenfalls frisch gemahlene, Kaffee. Langsam und voll Achtsamkeit übergießt man dann den Kaffee mit heißem Wasser, in kreisenden Bewegungen.

Die Filtersets aus Porzellan erfreuen sich bei Freunden des Specialty Kaffees mittlerweile schon großer Beliebtheit. Foto: Mindful Design and Craft

Früher fertigte die ehemalige New Design University-Studentin alle Kannen, die man in ihrem Onlineship erwerben kann, selber an. Mittlerweile hat sie die Produktion an eine Manufaktur in Wien ausgelagert. „Die Nachfrage ist so groß, dass ich nicht mehr genug Hände hab“, lacht Wieser.

Spannend wird's bei der Preisverleihung am Dienstag

Die Teilnahme an dem DesignEuropa Award kam dadurch zustande, dass Wieser das Filterset-Design als geistiges Eigentum schützen lassen wollte. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) organisiert auch den Preis. In der Kategorie „Small and Emerging Companies“, für kleine Firmen und jene, die noch im Aufschwung sind, schaffte sie es nun zur Nominierung, und konnte sich als eine von nur vier Einreichungen schon mal gegen über 700 andere durchsetzen.

Ob sie auch den Preis mit nach Hause nehmen darf, wird sich am Dienstag, 5. September, zeigen. Denn da wird der Preis in Berlin verliehen.