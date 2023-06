Kirchberg Anschlag der Schützenscheibe gefeiert

Vor kurzem krönte sich Günther Singer aus Schwerbach beim Königsschießen der Pielachtaler Schützengilde mit einem 2,2er Teiler zum neuen Schützenkönig in der Gemeinde. Nun wurde die große Schützenscheibe bei seinem Wohnhaus angeschlagen. Günther Singer hatte den Bewerb bei der Rekordanzahl von 68 Teilnehmern gewonnen.

Die Schützenkette und den Ehrensold der Gemeinde und der Firma Kollar bekam der neue Schützenkönig bereits direkt nach dem Königsschießen. Ein Höhepunkt, verbunden mit einer Festlichkeit, war nun der traditionelle Anschlag der kunstvoll bemalten Schützenscheibe bei seinem Wohnhaus. Oberschützenmeister Rudolf Kluttig und Bürgermeister Franz Singer gratulierten Günther Singer zum Erfolg und überreichten die Scheibe. Die Ehrengarde der Pielachtaler Schützengilde mit Kommandant Josef Kemetner voran feuerte einen Salutschuss ab.

Wie seit Jahren üblich, wurde die Schützenscheibe dann im Zuge einer längeren und fröhlichen Prozedur an der Außenfassade des Wohnhauses vom Schützenkönig in Schwerbach straßenseitig befestigt. Jeder vorbei Fahrende kann jetzt sehen, dass hier der regierende Schützenkönig von Kirchberg zu Hause ist. Günther Singer ist auch Jäger und seit kurzem Mitglied der Schützengilde. Er meinte: „Um diesen Bewerb zu gewinnen, gehört neben dem Können auch ein wenig Glück dazu.“ Das Königsschießen haben die Pielachtaler schon vor zig Jahren von der Schützengilde in Kuttenhausen in Deutschland übernommen.