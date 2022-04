Schwarzenbach: Ein Babyglück auf vier Pfoten

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Sie winseln. Sie fiepen. Und wenn sie nicht gerade müde sind und schlafen, wollen sie trinken und auch schon spielen: die gerade erst vier Wochen alten amerikanischen Laufhundewelpen, besser bekannt unter dem Rassenamen „Black and Tan Coonhounds“ von Michael Gonaus.

Sie sind der große Stolz des erst 25-jährigen Hundeliebhabers. Er ist derzeit der einzige Züchter dieser Rasse in Österreich. Eigentlich stammt sie aus Amerika. In ihr finden sich Gene des Kerry Beagles, des Bluthundes und des „Virginia Fox Hounds“.

„Wie sich ein Hund verhält, liegt in erster Linie an der Erziehung.“ Michael Gonaus Hundezüchter und Hundetrainer

In den USA wurden die Vierbeiner bereits im 19. Jahrhundert erfolgreich bei der Waschbären-, Opossum- und Weißwedelhirschjagd eingesetzt. „Sie haben aber einen absolut lenkbaren Jagdtrieb“, betont Gonaus und stellt fest: „Wie sich ein Hund verhält, liegt in erster Linie an der Erziehung.“

Gonaus spricht aus Erfahrung: Er ist mit hannoverschen Schweißhunden aufgewachsen, ist seit seinem 16. Lebensjahr Mitglied beim Kynologenverband und anderen Hundevereinigungen. Mit 17 Jahren hat er seine ersten Ausstellungen mit seinem Border Collie besucht. „Dort sah ich erstmals einen ,Black and Tan Coonhound‘. Er war so imposant. Da wusste ich, so einen Hund möchte ich auch“, erinnert er sich.

„English Rose Blossoming Meadow“ ist die Mutter der Welpen. Foto: privat

Heute ist Gonaus stolzer Besitzer der vierjährigen Hündin „English Rose Blossoming Meadow“, genannt „Jess“. Mit ihr konnte er etliche Titel erringen, unter anderem den österreichischen und ungarischen Jugendchampion, den Bundesjugend- und Bundessieger oder den Reserve Europa Jugendsieger. „Jess“ ist auch die Mutter der Welpenschar. „Diese Rasse ist sehr gebärfreudig. Es gibt Würfe mit bis zu 20 Welpen“, berichtet er.

Er hat aber mit den fünf kleinen Hündinnen und vier Rüden schon einiges zu tun, denn die sind quietschfidel. „Fünf sind aktuell noch zu haben“, erzählt er. 1.800 Euro kostet ein Tier, der Vater ist Zuchtrüde „Aragon“ aus Augsburg. Gonaus will weiterzüchten. „Das sind richtige Familienhunde“, ist er überzeugt. Und: „Was sie keinesfalls vertragen, ist Härte bei der Erziehung, aber sie brauchen Konsequenz.“

Die Rasse beschreibt er als ruhig. Auch als Zweithunde eignen sie sich. Wer mehr zu den nicht alltäglichen Hunden wissen möchte, findet Infos unter fci-kennel-pielachtal.jimdosite.com

Michael Gonaus ist mit seiner Partnerin als mobiler Hundetrainer im Einsatz. Derzeit richtet er einen Bauernhof in St. Margarethen/Sierning her. „Hier soll unsere Hundeschule und Hundepension entstehen“, kündigt er an.

