Schmalspur-Expo in Kirchberg begeisterte Groß und Klein

Bei der „Schmalspur Expo“ präsentierten 20 Ausstellende aus mehreren Staaten Europas zwei Tage lang in der Kirchberghalle und im Turnsaal von Kirchberg attraktive Eisenbahnmodule, Bahnhöfe, Zubehör und Literatur in allen Facetten.

Die Expo findet immer im Bereich einer Schmalspurbahn statt; dieses Jahr zum ersten Male an der Mariazellerbahn. Mit der Anzahl der Ausstellenden war man zufrieden. Etwa 300 Besucherinnen und Besucher sowie internationales Fachpublikum waren vertreten.

Als Organisator fungierte die „ARGE Schmalspur“ mit Vorsitzendem-Stellvertreter Manfred Schneider aus Eichgraben und seinem Team voran. Das Resümee von Peter Höhn aus Dresden, Vorsitzender des Vereines, lautet: „Der Verein feiert heuer sein 40-jähriges Bestands-jubiläum. Darum freut es uns sehr, dass dies in Kirchberg eine rundum gelungene Veranstaltung war.“ Die Kirchberghalle und der Turnsaal waren ein idealer Standort. Die Verkehrsanbindung im Nahverkehr mit Mariazellerbahn und Straße wurden gelobt. Von der Gemeinde Kirchberg gab es Unterstützung. Bürgermeister Franz Singer gratulierte zum großen Engagement. Am Samstag hielt die „ARGE Schmalspur“ die jährliche Hauptversammlung in Kirchberg ab. Am Sonntag folgte eine Vereinsfahrt mit der Himmelstreppe auf der Mariazellerbahn samt Besichtigung des Betriebszentrums in Laubenbachmühle. Die Expo 2024 findet in Bruchhausen-Vilsen in Deutschland statt.

Wir können sagen, es ist hier in Kirchberg eine rundum gelungene Veranstaltung. Der Standort mit Kirchberghalle und Turnsaal ist für die Veranstaltung bestens geeignet. Die Verkehrsanbindung mit Mariazellerbahn und Straße ist perfekt. ARGE Schmalspur-Vorsitzender Peter Höhn