Regionalladen Kirchberg/P.: 42 Sorten Genuss aus der Eismanufaktur

Ob Dirndleis, Schoko, Vanille und Haselnuss - seit der Corona-Pandemie ist der Verkauf von Eis in größerer Menge in nachhaltiger Verpackung gestiegen, weiß Nicholas Bachinger, der seinen Vater Leo in der Eismanufaktur unterstützt. 20 Gastbetriebe in der Region vertreiben das originale Kirchberger Bachinger Eis, neu gibt es dieses auch im VAG Leb in Fankenfels.

Foto: Hackner bzw. Anna-Mari West/Shutterstock.com (Hintergrund)