Um Energie und Ressourcen zu sparen, hat sich die Volksschule Hofstetten-Grünau einer besonderen Aufgabe gestellt: Der Mission Energie Checker!

Im neuen Schuljahr bewahren die eifrigen Schüler auch bei der Erforschung der idealen Temperatur ihrer Klasse einen kühlen Kopf. Gelingt es, Energiekosten zu sparen, erhält die Schule die Hälfte der eingesparten Kosten von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) unterstützt die kleinen Energiedetektive und ihr Team dabei tatkräftig.

Im dreijährigen Projekt „Mission Energie Checker“ machen sich Energiedetektive in niederösterreichischen Schulen auf, um Energiefresser und unnötigen Energieverbrauch aufzuspüren. Das hilft dem Schulerhalter, Energiekosten zu sparen und sensibilisiert die Kinder für Energie- und Umweltthemen. Für das heurige Schuljahr liegt der Schwerpunkt auf der Temperatur des Klassenzimmers. "Ist es zum Beispiel zu warm, werden die Kinder leichter müde und Heizenergie könnte eingespart werden. Die ideale Temperatur macht überdies das Lernen einfacher", wissen die Experten der EnU.

Energiedetektive prüfen die Temperatur ihrer Klasse

Im neuen Schwerpunkt „Raumtemperatur“ geht es darum, dass Schüler als „Energiedetektive“ die Temperatur in der Klasse beobachten und so mithelfen, dass Klassenräume im Winter nicht übermäßig beheizt werden. „Unsere aufmerksamen Schülerinnen und Schüler schauen nicht nur auf die Temperatur, sondern werfen auch ein besonderes Auge darauf, dass beispielsweise das Licht nach Unterrichtsende abgeschaltet oder die Stoßlüftung durchgeführt wird“, erklärt Direktorin Brunhilde Frühwirth von der Volksschule Hofstetten-Grünau.

Alle niederösterreichischen Schulen, die sich am Projekt beteiligen, bekommen dazu von der eNu digitale Thermometer für die Klassen zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen Energiedetektive protokollieren regelmäßig die Temperatur. Bei großer Überschreitung der Solltemperatur schlagen sie „Alarm“ und es können Schritte gegen die Überwärmung der Klasse und damit zum Energiesparen unternommen werden. Die Erfahrung zeigt, dass durch bewusstes Vermeiden von Überhitzung bis zu zehn Prozent an Heizkosten gespart werden können – und das ohne bauliche Maßnahmen.

„Als Gemeinde engagieren wir uns in vielen Bereichen des Klimaschutzes“, berichtet Bürgermeister Arthur Rasch. Er lobt das Engagement der Kinder: „Nun bemühen sich auch unsere Energiedetektive in der Schule durch ihr achtsames Verhalten, weitere Einsparungen zu erzielen. Von den Aktivitäten profitieren wir alle und das eingesparte Geld teilen wir mit der Schule.“

In die gleiche Kerbe schlägt Landtagsabgeordnete Doris Schmidl: „Ich freue mich, dass sich die Volksschule Hofstetten-Grünau mit dem Thema Energie beschäftigt und darauf schaut, in den Klassen Energie und Ressourcen zu sparen. So schafft man es, Kinder für diese Themen zu interessieren.“

Unterstützung durch die Energie- und Umweltagentur NÖ

Vom Beginn des Projektes bis zur Evaluierung und zum erfolgreichen Abschluss werden die Teams der Mission Energie Checker durch die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ unterstützt.

„Damit die Schulen die Mission erfolgreich bestreiten können, stellen wir außerdem auf die jeweilige Schulstufe abgestimmte Unterrichtsmaterialien und Methoden zur Verfügung und greifen auf das Fachwissen der Experten der Energieberatung NÖ zurück“, ergänzt Martin Ruhrhofer, Regionsleiter NÖ-Mitte der Energie- und Umweltagentur NÖ.