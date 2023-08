Region Pielachtal setzt auf Sonne und Wasser

Ein Thema das in den nächsten Jahren - wortwörtlich - noch für viel Spannung sorgen wird, ist Energie. Nicht erst seit dem letzten Jahr, als die steigenden Kosten für Strom, Gas und Co. in aller Munde waren, wird in der Region auch auf erneuerbare, nachhaltigere Energiequellen gesetzt. Mit der Pielach zieht sich eine Energiequelle, die vielerorts bereits genutzt wird, durch das Pielachtal. Auch Sonnenstrom wird in der Region bereits in vielen Gemeinden erzeugt.

Die Energiekosten jedoch, welche die Pielachtalerinnen und Pielachtaler für ihren Strom zahlen müssen, werden von den Energielieferanten bestimmt. In Niederösterreich ist das für viele Haushalte die EVN, oder auch der Verbund. Selber festsetzen können die Preise sogenannte Energiegemeinschaften. Zum Beispiel für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Schwarzenbach gibt es die Möglichkeit, sich an einer solchen zu beteiligen. Denn vor Kurzem ist die Energiegemeinschaft Türnitz angelaufen, und die Pielachtalgemeinde ist mit dabei. 100 Mitglieder zählt die Gemeinschaft bereits, 40 zusätzliche werden gerade evaluiert. Bürgermeister Christian Leeb ist Obmann in Türnitz. Speichern müssen sie nicht, denn in Türnitz hängen auch zwei Wasserkraftwerke im Netz, die im Gegensatz zu den PV-Anlagen dauerhaft Strom liefern. „Mit der Energiegemeinschaft können auch Menschen grünen Strom beziehen, die sich keine PV-Anlage aufs Dach bauen lassen können“, sagt Leeb. Unschlagbar in einer Energiegemeinschaft ist der Preis: 21,30 Cent zahlen die Mitglieder in der Energiegemeinschaft Türnitz momentan pro Kilowattstunde.

Energiegemeinschaften gibt es in der näheren Region noch zwei: Die Energiegruppe Hafnerbach und die Bürgerenergiegemeinschaft Haunoldstein. In den weiteren Gemeinden wird zwar oftmals fleißig Energie produziert, dann aber ins allgemeine Stromnetz eingespeißt.

Gemeinden sind fleißige Energieproduzenten

In der Gemeinde Kirchberg gibt es Strom aus Sonnen- und Wasserenergie. Im vergangenen Jahr wurden, laut Umweltgemeinderat Christian Gansch, durch die Photovoltaik-Anlagen der Gemeinde und durch das Wasserkraftwerk insgesamt 821.960 Kilowattstunden (kW/h) erzeugt. Davon wurden 498.700 kW/h in das Netz eingespeist und 293.500 kW/h vom Netz zugekauft. „Somit erzeugt die Marktgemeinde Kirchberg wesentlich mehr Strom als für den Betrieb der Gemeindeeigenen Einrichtungen und Betriebe wie Schule, Amtshaus, Wasserversorgung, Straßenbeleuchtung etc. benötigt wird“, sagt Gansch. Am Dach des Bauhofes gibt es seit Mai eine PV-Anlage. Diese hat bis dato 50.720 kW/h produziert.

In Ober-Grafendorf wird bereits fleißig Sonnenstrom produziert. Acht PV-Anlagen gibt es auf kommunalen Gebäuden. Foto: Marktgemeinde Ober-Grafendorf

Ebenfalls auf Sonnenstrom setzt die Gemeinde Ober-Grafendorf. Die Gemeinde hat aktuell acht PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden installiert, zwei weitere sind im Moment in Planung, wie Gemeindemitarbeiterin Sonja Kadanka berichtet. Im Jahr 2022 gab es dadurch eine Energieproduktion von etwa 125.000 kW/h.

Auch Wasserkraft wird in Ober-Grafendorf genutzt, und zwar mittels einer 10 kW „Gravitationswasserwirbelkraftanlage“ der Firma Zotlöterer. An einem Wasserkraftwerk ist die Gemeinde Frankenfels beteiligt. Außerdem hat die Gemeinde PV-Anlagen mit 127 kW/P auf Gemeindeobjekten.

Strom sparen spart Geld

Egal wie viel eine Kilowattstunde Strom kostet, wer weniger verbraucht, zahlt weniger. Viele Gemeinden sind bereits Mitglied beim europäischen Energieeffizienzprogramm für Gemeinden „e5“. Im Pielachtal sind das Ober-Grafendorf, Kirchberg und Hofstetten-Grünau. „Das Programm prüft und analysiert die Qualität der Energie–und Klimapolitik energiebewusster Gemeinden, optimiert sie hin zur erfolgreichen Energiewende“, erklärt Kadanka. Der Stand und die Entwicklung wird anhand eines Maßnahmenkatalogs laufend evaluiert. Ober-Grafendorf hat mit 70 Prozent einen vergleichbar sehr hohen Umsetzungsgrad der Maßnahmen. Die Straßenbeleuchtung wird laufend auf LED umgestellt, berichtet Kadanka In den kommunalen Gebäuden werden laufend Sanierungen durchgeführt, die Beleuchtung auf LED umgestellt sowie die Heizsysteme nach und nach auf Fernwärme umgestellt.

„Die Gemeinde Kirchberg, setzt seit Jahren immer wieder Modernisierungsschritte um Energie einzusparen“, so Gansch. So wurde erst kürzlich die Beleuchtung in Schule, Kindergarten und in der Kirchberghalle auf LED umgestellt. Dies soll etwa 60 bis 70 Prozent der Beleuchtungskosten einsparen. In der Umsetzung ist laut Gansch derzeit das Umrüsten der gesamten Straßenbeleuchtung auf sogenannte Smart LED Beleuchtung. Das bedeutet, jeder einzelne Lichtpunkt lässt sich individuell dimmen, was weitere Ersparnis bringt. Bereits im Gemeinderat beschlossen wurde auch das Umrüsten der Beleuchtung im Feuerwehrhaus und der Flutlichtanlage am Sportplatz. In der e5-Wertung hat Kirchberg einen Umsetzungsgrad von 57,3 Prozent.

In Hofstetten-Grünau sind die e5-Maßnahmen zu 44,44 Prozent umgesetzt. Nur noch ein Gebäude wird mit Gas beheizt, es werden somit bereits 98% des Wärmeverbrauchs der kommunalen Gebäude mittels erneuerbarer Energieträger gedeckt. Die Stromversorgung der Gemeindegebäude erfolgt, dank eines Ökostromvertrages, bereits erneuerbar.

Versorgung gewährleisten ist großes Thema

Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalles, eines „Blackouts“ hat die Gemeinde Kirchberg die Möglichkeit mit einer sogenannten „Insellösung“ wichtige Infrastruktur mit Strom zu versorgen, wie Gansch berichtet. Dazu zählen unter anderem die Pumpen für die Wasserversorgung. Weiters sei es am Bauhof möglich mit der neuen Photovoltaik-Anlage den Betrieb am Bauhof zu ermöglichen. Für die Nacht stünde ein 20 Kilowatt Stromspeicher zur Verfügung.

Sonja Kadanka berichtet, dass die Gemeinde Ober-Grafendorf aktuell ein Blackout-Konzept erstellen hat lassen, damit sie im Ernstfall gerüstet ist und die Versorgung des Gemeindegebietes gesichert ist.