„Soziales Jahr“ im Pielachtal: „Man erlebt und sieht vieles“

Die Kirchberger Bela Kurz, Michael Trimmel und Peter Sysel absolvieren derzeit das „Freiwillige Soziale Jahr“ in der Rotkreuz-Ortsstelle ihres Heimatorts. Das Soziale Jahr dauert mindestens zehn Monate und ist dem Bundesherr oder Zivildienst gleichgestellt. Gleich zu Beginn haben die jungen Männer ihre Ausbildung als Rettungssanitäter erfolgreich abgeschlossen. Mit großem Engagement versehen sie ihren Dienst in der Ortsstelle. Fallweise sind sie auch in der Bezirksstelle St. Pölten oder in Ober-Grafendorf im Einsatz. „Die jungen Männer dürfen zwar bei Krankentransporten fahren, aber nicht bei Rettungseinsätzen am Steuer sein. Daher haben wir bei unseren Teams immer einen jungen und einen erfahrenen Rettungssanitäter eingeteilt. Das funktioniert sehr gut“, berichtet Rettungssanitäter Richard Simmer.

Der 19-jährige Bela Kurz hat sich nach seinem Abschluss der HTL St. Pölten für das Soziale Jahr entschieden: „Eine Bekannte hat mir gesagt, dass es diese Möglichkeit gibt. Für mich ist das eine tolle Sache.“ Danach möchte er Polizist werden und dem Roten Kreuz als Freiwilliger erhalten bleiben. Michael Trimmel ist seit Oktober des Vorjahres dabei. Der 20-Jährige hat bei der Firma Geberit eine Lehre als Metall- und Elektrotechniker absolviert. Er sagt: „Die Dienste sind interessant und abwechslungsreich. Man erlebt und sieht vieles.“ Auch er möchte später ehrenamtlich beim Roten Kreuz aktiv bleiben. Der Dritte im Bunde, Peter Sysel, hat ebenfalls an der HTL St. Pölten maturiert. Über Freunde hat der 19-Jährige von der Möglichkeit erfahren: „Wichtig ist für mich, dass ich in meinem Heimatort Dienst machen kann. Und die ganze Atmosphäre hier gefällt mir sehr gut.“

Seit vier Jahren setzt sich Rotkreuz-Kommandantin Sandra Schweiger dafür ein, junge Leute für das "Freiwillige Soziale Jahr" zu begeistern. Der Erfolg gibt ihr Recht. Foto: Gerhard Hackner

Ein Gewinn für's Rote Kreuz und die Bevölkerung

Rotkreuz-Kommandantin Sandra Schweiger freut sich über die Unterstützung: „Dank der Drei und unseren Freiwilligen können wir den Rettungswagen fast täglich von 6 bis 18 Uhr besetzen. Das ist für den Dienstbetrieb und die Kirchberger Bevölkerung ein großer Gewinn.“ Damit das Soziale Jahr der Entlohnung beim Zivildienst gleichgestellt ist, gibt es von der Gemeinde Kirchberg eine finanzielle Unterstützung.

