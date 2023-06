Aufmerksamkeit für Ober-Grafendorfer Schülerlotsen

Sie sorgen an jedem Schultag für den sicheren Übergang der Schüler in der Schulstraße. Die Ober-Grafendorfer Schülerlotsen machen unter freiwilligen Einsatz das ganze Schuljahr den Dienst. Deshalb war es an der Zeit Danke zu sagen.

Die ÖVP Frauen von Obergrafendorf unter der Leitung von Gerlinde Stiefsohn, Andrea Aigner und Elfriede Dür übergaben einen Spendenbetrag von 550 Euro in Form von je einem 50 Euro WIO-Gutschein an die elf Schülerlotsen.

Anna Fuchs, Direktorin der Volksschule, und Polizist Walter Horinek bedankten sich bei den Schülerlotsen ebenfalls für den Einsatz.