Enormer Sachschaden Drei Feuerwehren bei Wohnhaus-Brand in Ober-Grafendorf im Einsatz

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

A us bisher ungeklärter Ursache war am Montag in einem unbewohnten Gebäude in Ober-Grafendorf Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten die Flammen rasch löschen.