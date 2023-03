Kein Entführungsversuch am Spielplatz in Kirchberg

Aufruhr und Panik herrschte unter einigen Eltern seit gestern in Kirchberg. Warnungen wurden via Facebook und Whatsapp fleißig geteilt. Es sei zu einem schlimmen Vorfall in Kirchberg gekommen: Ein schwarzer VW-Bus und ein weißer Golf seien mit ausländischem Kennzeichen unterwegs. Darin würden sich drei Männer befinden. Diese wollen Kinder mitnehmen. Beim Schloss sei ein Kind sogar mit einem Messer bedroht worden. Es sei genötigt worden, ein Getränk zu sich zu nehmen. Darin wäre eine unbekannte Substan. Das Kind sei deswegen sogar im Spital gelandet.

Doch die Pielachtaler dürfen aufatmen. Es sind keine vermeintlichen Entführer unterwegs. Die Polizei ist der Sache sofort nachgegangen. Dem zehnjährigen Buben ist nichts dergleichen wiederfahren. Er hat am Spielplatz lediglich einen Energy-Drink zu sich genommen. Nicht nur, dass ihm dieser nicht geschmeckt haben soll, ihm wurde darauf noch schlecht. Er soll sich übergeben haben.

Die Rettung brachte das Kind daraufhin ins Spital. Die Polizei betont, dass sie „jegliche Vorfälle, wo der Verdacht eines Straftatbestandes besteht, ernst nimmt.“ Diese seien aber direkt beim Notruf oder der nächsten Dienststelle zu melden. Rund um die Uhr sei dies möglich.

Sie bittet aber eindrindlich nicht, „wilde Gerüchte ungefiltert zu teilen und so die Bevölkerung in Unruhe und Panik zu versetzen.“ Dass Eltern besorgt seien, sei nachvollziehbar, aber erster Ansprechpartner für mögliche Straftbestände sei eben die Exekutive und nicht das Web.

