Ideen für das Pielachtal von App bis Lehrlingsmesse

In Ober-Grafendorf ging die Mitgliederversammlung der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal über die Bühne. Dabei präsentierte Marisa Fedrizzi von der NÖ Regional GmbH die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung zur RegionsApp .

Es zeigte sich, dass gerade eine Übersicht über Angebote in der Region, wie Veranstaltungen, Ferien- und Sportprogramm sowie Kurse für die Bevölkerung sehr interessant wären. Auch eine Übersicht über das regionale Angebot der Wirtschaftstreibenden und Gastrounternehmen würde gut angenommen werden. Diese Maßnahme wird im Rahmen der Familienfreundlichen Region umgesetzt.

Der Breitbandausbau im Tal war erneut Thema dieser Mitgliederversammlung. Der flächendeckende Ausbau ist für das Pielachtal und speziell für die kleineren Gemeinden mit hohen Anschlusskosten pro Haushalt alleine nicht tragbar. Deswegen wurde die weitere Vorgehensweise diskutiert.

Die neue Mitarbeiterin des Regionalbüros, Nadine Macheleidt-Pfeifer stellte ihr Konzept für die Lehrlingsmesse Pielachtal vor. Pielachtaler Betriebe sollen dabei die Möglichkeit bekommen, ihr Lehrstellenangebot sichtbarer zu machen. Gleichzeitig können Pielachtaler Jugendliche regionale Betriebe und verschiedene Lehrberufe kennenlernen.

Zusätzliche Angebote, wie Workshops, Bühnenshows oder Bewerbungsunterlagenchecks runden die Veranstaltung ab. Die Lehrlingsmesse erfolgt in Kooperation mit der lenaguru App und soll im kommenden Herbst stattfinden. Die nächsten Schritte sind die Kontaktaufnahme mit Lehrbetrieben und Schulen des Pielachtals.

Die neue KLAR! Managerin Barbara Zöchbauer berichtete von der positiven Rückmeldung der Förderstelle zum Antrag der KLAR! Pielachtal Weiterführung . So können drei weitere Jahre Fördermittel für Klimawandelanpassungsthemen in der Region verwendet werden. Den Bürgermeistern wurden die Informationsmappen „klimafittes Bauen“ übergeben. Diese können in Zukunft an Bauwerber übergeben werden und sind gefüllt mit Infomaterialien rund um eine klimafitte Bauweise.

Außerdem wurde von den Dreharbeiten am Loitzenbach berichtet. Hier entsteht gerade ein Kurzfilm über die Bedeutung von renaturierten Gewässern. Weitere Dreharbeiten in den Pielachtalgemeinden sind geplant.

Das Projekt zur Dirndl Weiterentwicklung befindet sich gerade in der Einreichung. In den nächsten Jahren werden verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Markenidentität umgesetzt werden.

Beim Bezirksfest 100 Jahre Niederösterreich in St. Pölten wird das Pielachtal geschlossen auftreten. Zahlreiche Gruppen aus allen acht Gemeinden werden das Publikum mit Tanz, Musik, Kinderprogramm und regionalen Produkten unterhalten.

Zum Abschluss besichtigten die Mitglieder der Regionalplanungsgemeinschaft den neuen klimafitt gestalteten Hauptplatz von Ober-Grafendorf. Im Zuge der Mitgliederversammlung wurde außerdem das neue Styx Welcome Center besichtigt.

