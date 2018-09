Für 189 junge Pielachtaler hielten die ersten Schultage viel Aufregung, neue Freunde und die ersten Einblicke in den Schulalltag bereit. Dass sich insgesamt mehr als 1.200 Schüler in acht Volksschulen, vier Mittelschulen und der Polytechnischen Schule in Kirchberg mit ihrer Niederlassung in Ober-Grafendorf wohlfühlen, dafür sorgen die Gemeinden des Tals mit ihren laufenden Investitionen in die Schulstandorte. Die NÖN hat den Überblick über die Schülerzahlen und die Neuerungen:

Ober-Grafendorf

Im Schulzentrum in der Schulstraße werden 170 Volksschüler, davon 36 Taferlklassler sowie 210 Mittelschüler und 17 Schüler in der dislozierten Klasse der Polytechnischen Schule Kirchberg unterrichtet. Aufgrund der Pensionierung von Sonderschul-Leiterin Karin Resch im Dezember, werden erstmals integrativ geführte Schüler in der Volksschule im Regelunterricht sowie in einer eigenen Kleingruppe, der „Miteinander-Klasse“, gelehrt. In der Neuen Mittelschule sind die Schülerzahlen wieder leicht steigend. Die beiden Neuzugänge Theresa Pakosta und Markus Grassinger ersetzen Michael Beitl, der ab sofort in seiner Heimatgemeinde Karlstetten unterrichtet. Im Sommer wurden die NMS-Klassen neu ausgemalt, zudem bekommt jeder Schüler einen eigenen Spind – den Start machen aktuell die ersten Jahrgänge.

St. Margarethen

Gemeinsame Klassen gibt es auch in St. Margarethen. Hier sind die 40 Schüler (mit elf Schulanfängern) aber altersmäßig schlüssiger gruppiert – so werden die Erst- und die Zweitklässler sowie die Dritt- und die Viertklässler zusammen unterrichtet. Auf Friederike Müllner folgt Lehrerin Sandra Stiefsohn.

Weinburg

Zwölf Schulanfänger und weitere 45 Kinder folgen in der Volksschule den Ausführungen des Lehrerteams. Kurioserweise werden hier die Schüler der ersten und der dritten Klasse gemeinsam unterrichtet – allerdings nur in zwei Turn- und einer Zeichnen-Stunde. „Darauf haben wir uns in kollegialen Gesprächen mit dem Landesschulrat einigen können“, berichtet Bürgermeister Peter Kalteis. Grund für die zeitweise Zusammenlegung ist die geringe Zahl von 24 Schülern in beiden Klassen gemeinsam. „Das ist nur dieses Jahr so, im nächsten Schuljahr gibt es dank dem Zuwachs in der Gemeinde wieder vier Klassen.“

Hofstetten-Grünau

In der Volksschule sitzen 127 Kinder in acht Klassen, einer mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Schulanfänger ist von 30 auf 34 angewachsen.

Rabenstein und Tradigist

Auf den langjährigen Rabensteiner und Tradigister Volksschuldirektor Peter Hütthaler ist am 1. September Anneliese Brandner gefolgt. Ihre Pädagogen begrüßten am Montag 19 Schulanfänger in Rabenstein und sechs (insgesamt 113) in Tradigist. Claudia Petuely und Lucia Waidmayr komplettieren die Lehrer-Teams.

Die Schülerzahlen der Neuen Mittelschule Hofstetten-Grünau/Rabenstein wollte Schulleiter Andreas Dengler auf NÖN-Anfrage nicht verraten.

Kirchberg

In der Volksschule gehen vier Lehrerinnen in Pension und werden von zwei Lehrkräften nachbesetzt. Insgesamt werden 123 Schüler in sieben Klassen und einer Sonderschul-Klasse unterrichtet – 34 Kinder sitzen zum ersten Mal auf der Schulbank. In der Neuen Mittelschule werden 137 Schüler in acht Klassen unterrichtet, im Poly 37 Schüler in zwei Klassen.

Loich

In der Volksschule werden 19 Schüler, davon drei Taferlklassler, im Mehrstufenunterricht geführt. Personelle Änderungen gibt es keine.

Frankenfels

Eine Rekordzahl von sieben Klassen mit 117 Schülern gibt es in der Volksschule – davon drücken 34 Kinder zum ersten Mal die Schulbank. Zwei neue Lehrer besetzen einen Abgang nach. In die Neue Mittelschule gehen dieses Jahr 96 Kinder, neu ist die Stärkung der Ausbildungsschwerpunkte Sprachen und Naturwissenschaft ab der dritten Klasse.

Schwarzenbach

Aus Schwarzenbach starten drei Schüler in der Frankenfelser Volksschule, fünf Kinder beginnen in der Mittelschule.