Erdbeeren: Perfekte Saison steht in Ober-Grafendorf vor der Tür

Groß, rund, süß und saftig – so lassen sich die ersten Erdbeeren von Familie König aus Ebersdorf beschreiben. „Die ersten Früchte sind schön reif und viele grüne, die noch nachkommen, sind noch auf den Pflanzen“, erzählt Martin König über den Saisonstart.

Je nach Wetterlage wird es heuer bis zu vier Wochen Erdbeeren geben. Das Wetter sollte nicht zu heiß werden, da die Früchte dann zu schnell reifen. Regnen sollte es auch nicht mehr zu viel geben. „Wünschenswert wäre etwas Sonne zum Abtrocknen der Früchte“, äußert König. Froh ist der Erdbeerproduzent auch, dass es heuer keinen Hagel gab. Der extreme Regen in den letzten Tagen war keine Gefahr für die Früchte. „Es war gut, dass es keine großen und schweren Tropfen waren, sondern normaler Regen“, sagt König.

Heuer ist die Familie deutlich später dran mit der Ernte. „Weil es im Frühjahr kälter war als sonst, sind wir zwischen zehn und zwölf Tage später dran als sonst“, meint König. In den nächsten Tagen startet die Saison so richtig, für Marmelade geht es jederzeit schon. „Ich freue mich, dass heuer die Erdbeeren traumhaft schön sind“, äußert Martin König.

Geöffnet ist der Stand in Ebersdorf täglich von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr, zusätzlich gibt es einen Stand in Traisen beim „Forstinger“.

Woher kommt die Ananas in die Erdbeere?

Bei der Suche nach Erdbeerrezepten kommt immer wieder der Begriff „Ananas-Erdbeeren“. Dieser Name war früher ein weitverbreiteter Name für die heutige Gartenerdbeere. Der etwas irreführende Begriff beruht auf französische Siedler, die im 18. Jahrhundert eine Wildform der Erdbeere entdeckten, die deutlich größer als die einheimischen Erdbeeren war. Wie so vieles kam diese nach Europa und wurde wegen der Form und Geschmackes „fragaria ananassa“ genannt. Diese war eine Mischform aus der chilenischen und Scharlach-Erdbeere.

Die Ananas, wie wir sie kennen, wurde damals „Hawaii-Ananas“ genannt. Kurios: Der Ehrentag der Erdbeere fällt gar nicht in die Erdbeerzeit, sondern auf den 27. Februar, während die klassische Ananas am 27. Juni gefeiert wird. Tatsächlich gibt es Ananaserdbeeren, genannt Pineberry. Diese Früchte sind weiß mit roten Nüsschen und gehen geschmacklich in Richtung der Ananas. Die Frucht stammt von einem niederländischen Züchter, sie wird allerdings nicht in größerem Maßstab angebaut.