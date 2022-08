„Rede-Silber“ für Hofstettner Landjugend-Mädls

Werbung

Vier Mitglieder der Landjugend Hofstetten-Grünau dürfen sich jetzt mit dem Titel „Vize-Bundessiegerinnen“ schmücken. Sie brillierten beim Bundesentscheid Reden der Landjugend Österreich im Burgenland.

Die Gruppe mit Elisabeth Enne, Katharina Heindl, Katharina Patscheider und Jasmine Stritzl trat in der Kategorie „Neues Sprachrohr“ an. In dieser Kategorie geht es darum, das Redethema auf besonders kreative Art und Weise zu erarbeiten und dem Publikum näher zu bringen.

Bereits im Frühjahr wurde mit den Vorbereitungen begonnen. Das Redethema „Lebensmittelverschwendung“ legten die vier Mädels schnell fest, da es allen ein Anliegen sei, auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Bei zahlreichen weiteren Treffen überlegten sie sich das sechs bis achtminütige Programm zur Darstellung des Themas.

Jasmine Stritzl, Katharina Heindl, Katharina Patscheider, Elisabeth Enne am Podium. Foto: Landjugend

Siegerin und LJ-Leiterin Katharina Heindl: „Als wir das Thema ausgearbeitet haben, wussten wir noch nicht, welch weite Reise wir damit zurücklegen werden.“ Angefangen beim Bezirksentscheid, über den Gebiets- und Landesentscheid qualifizierte sich die Gruppe schließlich für den Bundesentscheid. Schon alleine die Freude über die Qualifikation war riesengroß, berichten die Mädls.

Beim Bewerb wurde dann in einem kurzen Sketch und einem umgedichteten Lied auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam gemacht. Dabei wurde die Sicht der Produzentinnen und Produzenten, der Konsumentinnen und Konsumenten und des Handels näher beleuchtet.

Beispielsweise verwiesen sie darauf, wie bereits bei der Lebensmittelherstellung „fehlerhafte“ Ware aussortiert wird. Die Vize-Redemeisterinnen zeigten das am Beispiel nicht der Norm entsprechender Äpfel. Im Bezug auf die Lebensmittelverschwendung im Handel wurden die Rabattschlachten, der Konkurrenzdruck sowie die Erwartung, dass alle Lebensmittel und Produkte permanent zur Verfügung stehen müssen, thematisiert. Abschließend wurde die Rolle der Konsumentinnen und Konsumenten in den Fokus gerückt.

Ziel war es, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern Bewusstsein zu schaffen, wie Lebensmittelverschwendung aktiv vermieden werden kann, erzählen die Hofstetten-Grünauerinnen. Die Vier sind sich einig – jede und jeder kann und soll einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass weniger Lebensmittel im Müll landen.

Heindl: „Die Qualifikation für den Bundesentscheid war für uns vier schon ein voller Erfolg - der 2. Platz war dann noch eine Draufgabe. Die Freude über den Erfolg und die einzigartige Stimmung an diesem Wochenende werden wir so schnell nicht vergessen.“

