Ober-Grafendorfer Musiktalent holte Silber bei Prima la Musica

Schon bei der Landesausscheidung des Musikwettbewerbs "prima la musica" zeigte Michael Knierer, was er auf seiner Trompete drauf hat. In St. Pölten überzeugte der 19-jährige die Jury und wurde zum Bundeswettbewerb, der diesmal in Graz stattfand, weitergeleitet.

In der Altersgruppe „IVplus“, in der Knierer antrat, war auf Bundesebene die Konkurrenz sehr stark, kamen doch aus neun Bundesländer die größten Talente in die steirische Landeshauptstadt. Das "plus in der Altersgruppe bedeutet, dass die Stücke, die einstudiert werden müssen, besonders fordernd sind. Auch junge Musiker, die bereits an einer Musikuniversität oder einem Konservatorium studieren, sind in dieser Gruppe. Doch das junge Musiktalent konnte sich gegen die Konkurrenten durchsetzen und war erfolgreich.

Michael Knierer erspielte, professionell begleitet am Klavier von Robert Jäger, beim "prima la musica"-Bundeswettbewerb einen hervorragenden zweiten Preis und holte Silber. Musikschul-Direktorin Anna Thallauer freut sich, dass auch Instrumentalpädagogen an Musikschulen ihre Schüler zu Höchstleistungen motivieren können. "Unser Trompetenlehrer Martin Fischer, der Michael seit zehn Jahren unterrichtet, hat sein Talent von Beginn an gefördert und gefordert!" so Thallauer weiter.

Ein weiterer Grundstein für Michaels Erfolg in Graz ist die Unterstützung durch seine Familie. Mutter Claudia und Vater Ernst halten ihm den Rücken frei, um genug Zeit zum Üben zu haben. Seine Großeltern und Tante Judith Kiebl (langjährige Lehrerin an der Musikschule Ober-Grafendorf) halten bei jedem Auftritt von Michael die Daumen.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.