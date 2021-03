Der Postpartner, im Bild Nah&Frisch-Leiterin Michaela Streimelweger, ist für die Loicher eine wichtige Einrichtung. Gemeinde Loich

Er ist aus dem Ort nicht mehr wegzudenken: der kleine Nahversorger. Jetzt wurde er mit einem neuen Geldautomaten ausgestattet. „Dieser ist viel schneller und bietet auch zusätzliche Serviceleistungen wie Kontostandabfragen“, informiert Bürgermeister Anton Grubner. Das Geschäft selbst, weiß er, ist zur unverzichtbaren Einrichtung in Loich geworden.

Zur Erinnerung: 2009 wurde nach der Schließung der Post und Raiffeisenbank der Einkaufsmarkt mit Fördermitteln aus der NAFES (niederösterreichischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadt- und Ortszentren) ausgebaut. Die Eröffnung des Nah&Frisch-Marktes mit Café-Bereich, Postpartnerstelle und Geldautomat erfolgte im September 2009. Seit 2014 betreibt diesen die Gemeinde selbst, ein Projekt, das sich seither bewährt hat. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Veränderungen. So wurden 2015 die Terrasse begradigt und ein Sonnensegel angebracht. Seither findet hier das Frühlings- und auch das Oktoberfest statt. Auch das Angebot wurde erweitert, seit einigen Jahren gibt es ein Genuss-Regal mit regionalen Produkten von mehr als 40 Lieferanten. Kunden sind vorwiegend Loicher, vom Schulkind bis zum Senior, aber auch Pilger oder Touristen. Grubner: „Der Einkaufsmarkt hat sich zu einer der wichtigsten Einrichtungen in der Gemeinde entwickelt.“

Während der Corona-Pandemie war einige Zeit die Loicher Poststelle die einzige im Pielachtal, die offen hatte. „Da sind auch viele aus den anderen Gemeinden gekommen“, erinnert sich der Ortschef. Aufgrund der Corona-Pandemie kann derzeit der Café-Bereich nicht genutzt werden. „Unsere Bürger freuen sich, wenn unsere Café-Stube wieder öffnen darf“, weiß Grubner.