Osterkunst in Ober-Grafendorf

Bei freiem Eintritt findet in der Styx Remise der Ostermarkt des Vereins „Wandergalerie Niederösterreich“ statt. „Bis zu 25 Aussteller präsentieren ihr Handwerk“, erzählt Organisator Alois Hofer. Das Sortiment reicht von Werken aus Holz, Glas oder Keramik bis hin zu Metall. Ebenfalls werden Drechsel-, Weiden- und Schmiedeerzeugnisse ausgestellt.

„Es wird von jedem Material maximal zwei Aussteller geben. Alle Produkte sind Unikate und mit der Hand gefertigt. Darauf lege ich großen Wert“, berichtet Hofer. Geöffnet ist der Markt am Samstag, 1. April, von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 2. April, von 10 bis 18 Uhr. Für das kulinarische Wohlbefinden sorgen Kaffee und Kuchen in der Kaffee-Ecke, sowie Snacks und Getränke an der Remisen-Bar.

Die Styx Naturcosmetic hat an beiden Tagen ebenfalls geöffnet und bietet Betriebsführungen an. Auf ihre Kosten kommen auch Eisenbahnfreunde: Sie können die Loks des Eisenbahnclubs Mh. 6 besichtigen.

