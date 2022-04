Osterkunst in Ober-Grafendorf und Bischofstetten

Werbung

Am kommenden Wochenende (9. und 10. April) erwartet Kunstfreunde und Osterliebhaber in Ober-Grafendorf und Bischofstetten ein besonderes Erlebnis. Der Verein „Wandergalerie“ lädt, jeweils von 10 bis 18 Uhr, zum Ostermarkt in der Remise Styx, der sich bis nach Bischofstetten ausdehnt.

„In der Remise präsentieren 25 Aussteller ihre Erzeugnisse - von Keramik, Holz, Metall, Glas bis Textil. Ein besonderes Zuckerl ist das Eierbemalen für die Kinder. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt“, erzählt Manfred Lasser, der in Bischofstetten seine Schnitzereien ausstellt.

In der Kunst-Galerie Krendl in Bischofstetten erwartet den Besucher Kunst vom Feinsten. Bilder vom Lichtmaler Krendl, von Astrid Bahrenberg und Wolfgang Frei. Walter Riebl zeigt seine fotografischen Werke und Lydia Krendl ihre Keramik.

Fahrten mit der „Krumpe“ verbinden beide Märkte. Ein Shuttle-Bus bei der Haltestelle „Haag-Klein Sierning“ bringt die Gäste zum Atelier. Außerdem können die Ausstellungen mit dem Rad erkundet werden. Die Hälfte der Einnahmen kommt der Ukraine zugute.

