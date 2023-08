„Die Pielachtaler Landwirtschaft hat dank Regen aufgeatmet“

Auch wenn noch nicht alle Feldfrüchte geerntet sind, können die Landwirte bereits erste Einschätzungen dazu abgeben, wie die Ernte heuer insgesamt ausfallen wird. Bereits eingefahren ist das Getreide. Laut Bezirksbauernkammer-Obmann Anton Kaiblinger ist die Getreideernte heuer im Bezirk St. Pölten sehr gut ausgefallen: „Das Wetter war optimal, dadurch waren sowohl die Qualität als auch der Ertrag gut.“ Nicht so gut war das Wetter laut Kaiblinger für die Herbstkulturen, denn bei Mais, Zuckerrüben und Soja rechnet er mit einen Ausfall im Ausmaß von 20 bis 40 Prozent. „Es kommt dabei auf die Böden an, bei guten Böden sind es 20 Prozent, bei Böden wie im Traisental, bei denen es viel Schotter gibt, sind es 40 Prozent“, so der Kammernobmann. Der jüngste Regen sei den Landwirten in dieser Hinsicht sehr gelegen gekommen. „Wenn die Trockenperiode länger angehalten hätte, wären wir bei einem Ausfall von 50 bis 100 Prozent“, betont Kaiblinger.

Dirndlernte wird gut, Birnenernte schlecht

Die Dirndlernte beim Betrieb Gatterer wird heuer wohl gut ausfallen. Gerhard Gatterer hat über die Jahre viele verschiedene Dirndlsorten gesammelt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten reif werden. Einige kann man bereits jetzt naschen, andere sind noch fast gänzlich grün. Vereinzelt gibt es Trockenschäden, berichtet Gatterer, an Standorten, an denen die Dirndlstauden der Hitze und Trockenheit mehr ausgesetzt waren.

Die Dirndlsorte "Wildtyp Pielachtal" steht bereits kurz vor der Reife. Foto: Katharina Schrefl

Deutlich bemerkbar ist die Trockenheit beim Mais. Dieser wächst auf Schotterböden, die nicht so wasserhaltig sind. Geerntet wird der Mais, den der Betrieb zur Mast der eigenen Schweine und als Hühnerfutter verwendet, erst ab Oktober. Erst dann könne man endgültig sagen, wie stark die Ernteausfälle sind. Doch die Tendenz in Richtung schwacher Ernte sei bereits jetzt erkennbar. Beim Weizen und Roggen, die bereits eingefahren sind, ist die Ernte laut Gatterer eine durchschnittliche.

Ebenfalls durchschnittlich wird wohl die Apfelernte ausfallen. Bei den Birnen erwartet Gatterer dagegen einen sehr schlechten Ertrag von nur etwa 30 Prozent. Der Grund sei der Frost im Frühjahr gewesen. Äpfel und Birnen blühen nämlich zu etwas unterschiedlichen Zeitpunkten. „Beim Frost entscheidet schon ein halbes Grad, ob eine Blüte überlebt oder nicht“, erklärt Gatterer. Während die Blüten mit Temperaturen knapp unter null Grad Celsius noch zurechtkommen, sterben sie ab, wenn es im Frühjahr zu kalt ist. Gut sieht dagegen die Zwetschkenernte beim Betrieb Gunacker aus.

Insgesamt wird die Ernte also sehr unterschiedlich ausfallen. „Wir sind ein echter Mischbetrieb“, sagt Junior-Chefin Magdalena Stern. „Also können wir es verkraften, wenn die Erträge bei einzelnen Kulturen schlechter ausfallen. Insgesamt gleicht sich das aus.“

Gemüseernte wohl durchschnittlich

Schon seit rund acht Wochen kann Andreas Lechner die Tomaten im Folientunnel laufend ernten. Dieselben Pflanzen werden noch bis in den Herbst Erträge liefern. Dank des Folientunnels sind die Pflanzen vor der Witterung geschützt, die Ernte sei bisher normal ausgefallen. Auch Gurken und Paprika baut Lechner beim Bio-Betrieb in Gasten an. Auf den Feldern hat er noch andere Kulturen. „Die Zucchini waren heuer super“, berichtet Ernst Blühberger, ein Mitarbeiter am Betrieb. Zu befürchten sei einzig, dass es noch hagelt, das würde sich auf das Feldgemüse sehr schlecht auswirken. „Zum Glück ist aber die Gewittersaison schon im Abklingen“, sagt Andreas Lechner.

Andreas Lechner bei den Tomaten im Folientunnel. Noch bis in den Herbst hinein werden die Pflanzen Erträge liefern. Foto: Schrefl

Einen schlechteren Start hätten die roten Rüben gehabt, erst war es zu feucht, dann zu trocken. Doch auch diese Pflanzen hätten sich wieder erholt, dank des Regens vor Kurzem. „Da hat wohl die ganze Landwirtschaft in der Region durchgeatmet“, sagt Lechner. Zusammengefasst wird die Ernte wohl durchschnittlich ausfallen.

Rückkehr zu robusten Sorten?

Bereits das zweite Jahr experimentiert Andreas Lechner mit dem Anbau von Wasser- und Zuckermelonen. Im kleinen Rahmen, denn so wirklich salonfähig seien diese Früchte in der Region noch nicht. Für den gewerbsmäßigen Anbau am Feld zu kalt im Frühjahr. Ob sich das durch den Klimawandel ändern wird, ist jedoch noch ungewiss. Lechner vermutet, dass es in Zukunft nötig sein wird, vermehrt in Folientunneln anzubauen, und weniger am Feld. Denn dort sind die Pflanzen geschützt vor Extremwetterereignissen, die immer vermehrter auftreten. Vor allem müsse man vermeiden, auf Hangflächen anzubauen, da dort der Boden leichter weggeschwemmt werden kann.

Für Magdalena Stern ist es gut möglich, dass der Klimawandel zu einer Rückkehr zu den älteren, robusteren Sorten führen wird. Einerseits, da diese wohl mit extremerer Witterung besser zurechtkommen werden als die hochgezüchteten Sorten, die heutzutage in den Supermärkten erhältlich sind. Andererseits aber auch, da bereits jetzt ein Wandel in den Wünschen der Kundinnen und Kunden hin zu würzigeren, regionalen Sorten bemerkbar sei.

Wichtig für Gerhard Gatterer jedoch ist, dass ein Landwirt immer mit und nicht gegen die Natur arbeitet. „Dass es mal trockener und mal feuchter ist, das gehört dazu“, sagt der Senior-Chef. „So ist es auch für uns jedes Jahr aufs Neue spannend. Das macht die Arbeit schön.“