Großer Bahnhof für Willkommenscenter der World of Styx

Alles was Rang und Namen hat konnte Unternehmer Wolfgang Stix bei der Eröffnung in seinem neuen Welcome Center begrüßen. Darin wird die Geschichte der Firma Styx mit einem Video und vielen Bildern und Ausstellungsobjekten erzählt. Eine Million Euro investierte der Unternehmer in die neue Halle, die Bischof Alois Schwarz segnete. Sieben Betriebsführer bespielen nun die gesamte World of Styx.

"Es gab immer wieder Anfrage von Busunternehmen, die als Schlechtwetterprogramm zu uns kommen wollten. Jetzt haben wir die Kapazitäten dafür", erklärt Stix. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Das Unternehmen erzeugt etwa 80 Prozent seines Energiebedarfs selbst. Demnächst kommt noch eine dritte Photovoltaik-Anlage dazu.

Als "Bereicherung von Wirtschaft und Tourismus in der Region" bezeichnet Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger das Unternehmen. Und auch auch der Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger streut Rosen: "So viel Innovation und Spirit ist beeindruckend."

