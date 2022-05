Neue Pächterin für die Kirchberger Dirndl-Sauna gefunden

Werbung

Die Dirndl-Sauna im Kellergeschoss der Kirchberghalle hat eine neue Pächterin: die Frankenfelserin Sylvia Kalteis.

„Ich bin selbst eine leidenschaftliche Sauna-Besucherin. Zusätzlich konnte ich bereits Erfahrung im Gastgewerbe sammeln“, erzählt sie, warum sie diese Aufgabe übernommen hat. Sie kann es kaum erwarten, die Gäste zu empfangen und Aufgüsse zu machen, auch wenn es noch ein wenig andauert.

Termine für Damen-, Herren- und eine gemischte Sauna

Geplant ist, dass die Anlage mit zwei Saunen, Solarium, Dampfbad, Kaltwasserbecken, einem gemütlichen Stüberl, dem Umkleideraum und einem Freigelände mit 14. September dieses Jahres wieder eröffnet. „Es wird Termine für die Damen-, Herren- und eine gemischte Sauna geben. Gruppen ab zehn Personen können dann Extratermine reservieren“, informiert sie.

Nachdem der Gemeinderat in der Sitzung am 24. März die Vergabe der Sauna beschlossen hat, konnte die neue Pächterin dieser Tage von Bürgermeister Franz Singer die Schlüssel für die Dirndl-Sauna in Empfang nehmen.

Der Ortschef betonte dabei: „Frau Kalteis hat jetzt genügend Zeit, die notwendigen Vorkehrungen für den Saisonstart zu treffen und die Räumlichkeiten nach ihren Vorstellungen zu adaptieren. Wir sind froh, eine engagierte Nachfolgerin gefunden zu haben.“

Die Dirndl-Sauna hat einen guten Ruf. Über 30 Jahre lang hat Renate Gamsjäger diese zur vollsten Zufriedenheit der Saunabesucher und der Gemeinde geführt. Im Mai 2020 beendete sie ihre Tätigkeit. Seither war die Anlage wegen der Corona-Pandemie zu.

