Erste Einblicke in die Ober-Grafendorfer „World of Styx“

Ob Schokolade oder Kosmetik: Die Nachfrage an den Produkten der Firma Styx ist groß, immer mehr Konsumenten interessiert, wo und wie die Waren entstehen. Beachtliche 20.000 Besucher verzeichnete Unternehmer Wolfgang Stix 2019 an seinem Firmensitz in Ober-Grafendorf.

Anlass für ihn, noch im selben Jahr zu expandieren. Die Möglichkeit war durch den Kauf eines benachbarten Gebäudes, wo der Betrieb Konkurs anmelden musste, gegeben. 2021 begann der Umbau, denn hier sollte das neue „Welcome“-Center für die „World of Styx“ entstehen.

„Wir bauten nur mit Firmen aus der Region. Das Gebäude wird mit einer Wärmepumpe geheizt und gekühlt.“ Stix legt Wert auf Nachhaltigkeit

„Wir haben vor über 20 Jahren begonnen, unseren Betrieb für Touristen zu öffnen. Die Konsumenten werden, vor allem im Bio-Bereich, immer kritischer. Information ist daher unentbehrlich“, begründet er den Bau. Und: „Durch Aufklärung und Transparenz zeigen wir den Unterschied zur normalen Konsumkosmetik und gewinnen dadurch Neukunden.“

Auf dem 1.500-Quadratmeter-Areal gibt es eine Schokolade- und Kosmetik-Schauproduktion; die Firmengeschichte wird als Bildgeschichte erzählt. Stix legte bei der Errichtung Wert auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. „Wir bauten nur mit Firmen aus der Region. Das Gebäude wird mit einer Wärmepumpe geheizt und gekühlt“, erklärt er.

Der Strom kommt von der eigenen Photovoltaik-Anlage, die extra um 30 KW erweitert wurde. Erfreulich: Durch die Firmenerweiterung finden drei zusätzliche Mitarbeiter einen Job. Die Eröffnung des „Welcome-Center“ ist am 1. April um 14 Uhr.

