In den nächsten Wochen kehrt in einige bisher leer stehende Geschäftsflächen im Ortskern neues Leben ein.

„Pizza-Treff“ bietet auch Frühstück und Gebackenes

In den Räumlichkeiten des ehemaligen Café „Il-faro“ am Hauptplatz eröffnet Yunus Yildirim am 2. September seinen „Pizza-Treff“. Bieten wird er neben Pizza und Pasta auch Frühstück, Burger und gebackene Spezialitäten. Geöffnet haben wird das Lokal von 7 bis 21 Uhr, Dienstag ist Ruhetag.

„Ich komme ursprünglich aus Deutschland, nahe dem Schwarzwald, und habe bereits mit zwölf Jahren im Gastrobetrieb meiner Eltern mitgeholfen. Derzeit habe ich in Herzogenburg einen Würstlstand und eine Bar“, blickt Yildirim bereits auf einige Gastro-Erfahrung.

Insgesamt wird der „Pizza-Treff“ 30 Plätze im Innenbereich und 36 Plätze im Gastgarten haben. „Ich denke, dass das Potenzial in Ober-Grafendorf da ist. Das hat mir Mut gegeben, dass mein Konzept funktionieren wird“, schildert der Gastronom.

Und Yunus Yildirim hat noch weitere Pläne in der Pielachtaler Gemeinde: „Im ehemaligen Erdwärmepumpen-Geschäft an der Ecke Manker Straße/Hauptplatz möchte ich unter dem Namen ,OG-Treff‘ eine Art Bar und einen Jugendtreff in zwei bis drei Monaten eröffnen.“

Dort sollen Gäste Unterhaltung mit Billard, Tischfußball, Darts sowie Musik- und Entertainmentgeräten finden. „Derzeit finden im Geschäft umfangreiche Renovierungsarbeiten statt. Außerdem werden neue Fenster eingebaut und die Fassade wird erneuert“, ergänzt Yildirim.

Gutes für die Füße in der Hauptstraße

Eine andere Zielgruppe wird ab 1. Oktober in der Hauptstraße 9 angesprochen. Im 15 Quadratmeter großen Geschäft zwischen Hager und Bipa eröffnet Yvonne Rebenda aus Weinburg ihr Fußpflegestudio.

„Ich bin seit 2016 mit meinem mobilen Dienst unterwegs und beim Einkaufen auf das Geschäft aufmerksam geworden“, erzählt Rebenda. „Die Barrierefreiheit, die hohe Frequenz und die guten Parkmöglichkeiten haben mich zusätzlich überzeugt.“

Der Raum wurde neu ausgemalt sowie außerdem ein Wasseranschluss installiert und das Schaufenster mit Milchfolie gestaltet. Geboten wird neben Fuß- auch Handpflege.

Bürgermeister Rainer Handl finger ist froh über die kommenden Geschäftseröffnungen: „Ich freue mich, dass sich im Ortskern von Ober-Grafendorf neue Geschäfte ansiedeln und wünsche allen wirtschaftlichen Erfolg.“