Passanten trauten ihren Augen nicht: Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASBÖ) aus St. Georgen am Steinfelde behandelte einen medizinischen Notfall — nur wenige Meter von der Ortsstelle des Roten Kreuzes Ober-Grafendorf entfernt. Ein Patient hatte am Dienstag gegen 18.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Mariazeller Straße einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten.

Markus Zauner Selber bei der Nase nehmen

Pressesprecher Stefan Spielbichler von Notruf 144 klärt auf: „Leider war die Dienststelle zu dem Zeitpunkt nicht besetzt.“ Daher sei das ASBÖ-Team aus St. Georgen, das sich gerade im Dienst befand, alarmiert worden und innerhalb von neun Minuten am Einsatzort eingetroffen. Weiters wurde das Notarztfahrzeug aus St. Pölten hinzugerufen. Derzeit wird der Patient im Universitätsklinikum St. Pölten intensivmedizinisch betreut, informiert der Notruf- 144-Sprecher. Ober-Grafendorfs Rotkreuz-Ortsstellenleiter Hubert Hollaus bestätigt auf NÖN-Anfrage den Helfer-Engpass: „Unser Rettungsfahrzeug war zum angegebenen Zeitpunkt nicht verfügbar. Es ist auch nicht immer möglich, das in Ober-Grafendorf stationierte Fahrzeug rund um die Uhr besetzt zu halten.“

„Somit ist gewährleistet, dass zu jedem Zeitpunkt die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt ist.“ Hubert Hollaus, Ortsstellenleiter

Hollaus appelliert an die Mitbürger, das Rote Kreuz zu unterstützen: „Neue Mitarbeiter sind immer gerne gesehen. Dann kann es wieder gelingen, die Dienste auch lokal rund um die Uhr aufrecht zu erhalten.“

Beim angesprochenen Notfall habe die Vernetzung der Dienststellen untereinander gegriffen, ergänzt Hollaus: „Durch die Leitstelle wird das nächste verfügbare Rettungsfahrzeug entsendet. Somit ist gewährleistet, dass zu jedem Zeitpunkt die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt ist.“

Demnächst startet bei der Ortsstelle in Ober-Grafendorf übrigens wieder ein Erste-Hilfe-Kurs. „Hier können Helfer erste Grundkenntnisse erlernen“, informiert der Rotkreuz-Ortsstellenleiter.