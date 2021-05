Nicht nur die Gastronomie, auch die Beherberger des Tals öffnen am 19. Mai wieder ihre Pforten.

Johann Weiß, Hausherr des einzigen Hotels im Tal, betont aber: „Wirtschaftlich ist das ein Schuss ins Knie, aber es ist eine Notwendigkeit, dass wir aufsperren. Denn wer nicht offen hat, kann keine Gäste akquirieren. Erste Anfragen und Reservierungen gebe es bereits. Immer wieder komme es aber zu Anfragen bezüglich Abwicklung der Vorgaben. „Heute etwa ging es um ein Seminar im Juli. Ich konnte nur sagen, wir wissen es nicht. Bis dahin wird es vermutlich fünf neue Verordnungen geben.“ Im Restaurant werden alle Regeln strikt eingehalten. „Es gibt keine Ausnahmen, da gehen wir kein Risiko ein“, sagt Weiß. Er merkt aber einen Trend zu Reservierungen im Freien. Dort hat er überdachten Platz für bis zu 80 Personen.

„Wenns es so weiterläuft, rennt’s gut. Es ist auf jeden Fall alles auf Schiene"

Erste Reservierungen gibt es auch am neuen Campingplatz am Areal der ehemaligen Pielachtaler Sehnsucht von Daniel Wurzenberger. Er betreibt den Platz alleine und hat kein zusätzliches Personal. Schon beim Einchecken wird kontrolliert, ob die Auflagen, wie Antigen- oder PCR-Test, Impf- oder Antikörper-Nachweis vorhanden sind. „Wenns es so weiterläuft, rennt’s gut. Es ist auf jeden Fall alles auf Schiene“, sagt Wurzenberger und betont, dass er bereit für die ersten Gäste ist.

Für Sommer und Herbst gibt auch schon Reservierungen im Voralpenhof in Frankenfels. Auch in der Gastro sind bereits einige Reservierungen vorgemerkt, etwa von einer Jugendgruppe. Petra Hofegger plant diesmal auch, den Außenbereich besser zu nutzen. „Wir freuen uns jedenfalls und blicken positiv in die Zukunft.“