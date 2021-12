Essensgutschein für Erstimpfung

Monika und Alfred Krassnig vom „Alten Brauhaus“ in Rabenstein wollen ein Zeichen setzen und darauf aufmerksam machen, dass jede einzelne Impfung wichtig ist.

Daher schenken sie jedem Impfwilligen, der sich bei der Po-Up-Impfaktion am Dienstag, 28. Dezember, von 16 bis 20 Uhr in der ASBÖ-Dienstelle in Rabenstein das erste Mal impfen lässt, einen Gutschein über 20 Euro, einzulösen bis Ende 2022 in ihrem Gasthaus.

„Jeder einzelne Geimpfte bringt auch der Gastronomie in Zukunft wieder Umsatz und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Es hilft nichts, immer nur zu jammern. Wir wollen so vielleicht den einen oder anderen motivieren, sich die Impfung noch zu holen, bevor sie verpflichtend wird“, begründet das engagierte Wirtepaar ihre Aktion.

ASBÖ-Obmann Willi Vorlaufer bedankt sich sehr herzlich beim großzügigen Wirtepaar und hofft am 28. Dezember auf viele Erststiche. Die Gutscheine werden direkt bei der Impfung ausgegeben.

Geimpft wird mit BioNtech Pfizer oder Moderna. Das Impfen erfolgt ohne Anmeldung. Ab 12 Jahren ist die Corona-Schutzimpfung hier möglich, unabhängig vom Wohnort. Mitzubringen sind lediglich die E-Card und ein Lichtbildausweis.